陳威諺分享人權繪本「發現」 盼讀者更認識歷史

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）台北國際書展開展，國家人權博物館邀請繪本作者陳威諺與插畫創作者太迪了分享新作「發現」及「牆外的牆」，陳威諺說，希望「發現」這本書成為敲門磚，引導更多人認識歷史。

根據人權館發布的新聞資料，書展講座昨天與今天分別邀請陳威諺與太迪了分享新作。陳威諺是第3屆人權教育繪本工作坊首獎作品「發現」的作者，這本繪本的原型人物政治受難者陳欽生也與妻子到場聆聽。

陳威諺透過隱喻性的魚缸、車子與雕像等視覺語言，將威權統治下的壓抑與孤獨加以具象化，圖像簡單卻發人深省。他利用空缺主受詞的文字描述讓讀者自行詮釋，用沒有明確五官的加害者圖像寄託真相等待揭露的寓意，全書充滿各式彩蛋。

陳威諺表示：「戒嚴時期的壓迫或許已隨時間淡去，但它對個人與家族的影響卻如同深埋的傷痕，仍需我們不斷去發現、去療癒。」他希望這本書成為一個敲門磚，引導更多人認識過去的歷史，讓這些生命記憶不隨風消逝。

同屆得獎作品「牆外的牆」的作者太迪了以白色恐怖時期在獄中出生、被養育的孩童為主角，透過童真的視角呈現高牆內外的世界，看見在牢房的門外，還有難以計數的門和無法穿透的牆，看不見天空。既有天真的歡悅，也有無法逾越的現實藩籬。

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太迪了表示，期待透過這個故事去安慰所有受傷的人，無論大人或是小孩，並引用她留在封底的話：「抬頭應該要能看見……」，邀請大家一同探索其中意義意，找出自己的答案。

人權館表示，8日及9日仍有4場講座，歡迎讀者透過文字與圖像來探索歷史，看見人權的珍貴價值。（編輯：管中維）1140207