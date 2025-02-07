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行動力挺台北國際書展 鄭麗君欲罷不能掃貨97本

2025/2/7 23:00
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（中央社記者賴于榛台北7日電）台北國際書展至9日為止，行政院副院長鄭麗君今天以行動力挺書展，逛了超過3個小時，也帶回包含文學、漫畫、藝術、語言等多元類型的97本書籍。

台北國際書展將在9日落幕，今年書展主題定為「閱讀異世界」，主辦單位特別規劃童書區、數位學習區、讀字公民書區等8大主題館，邀民眾享受閱讀樂趣。總統賴清德、行政院長卓榮泰近日都赴書展，透過行動力挺出版業。

鄭麗君今天赴書展參觀後在臉書表示，今年書展主題是閱讀異世界，彷彿每本書都打開了一個「異世界」，等著大家去探索，好多書都想翻一翻，逛起來更是欲罷不能，也聽著多位做書人說書、聊書，不知不覺在會場內逛了超過3小時。

她說，擔任副院長後，逛書店時間相對變少，因此趁書展多買了一點，帶回了97本好書。

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由於書展只剩2天，鄭麗君也呼籲民眾趕快去逛台北國際書展，體驗這種讓人不可自拔的閱讀魔力，因為與每本書相遇像是認識一位新朋友，讓她辦公室瞬間像是高朋滿座。

鄭麗君書單多元，觸及文學、漫畫、藝術、語言等多元類型，像是「江賢二：以美淨化人心」、「黃春明電影小說集」、「看圖學講台灣話」、「言論自由」、「你記得地圖上的一切都要變淡的」、「汝色Colors of You」等。（編輯：林家嫻）1140207

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