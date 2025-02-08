選課有障礙 台大首創「點亮引導卡」助規劃學涯

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（中央社記者陳至中台北8日電）大學吹起跨領域風潮，學習彈性大增，但也讓部分學生出現選擇障礙。台灣大學首創「點亮引導卡」，運用類似塔羅牌的方式，循序漸進幫助學生找到最適合自己的學涯發展方向。

台大今天在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」。學習規劃辦公室執行長鄭如珊表示，這套卡牌是凝聚數千場會談經驗，加上多次測試後，才於今年2月正式誕生，透過6款功能卡，結合獨特的Light Up Map，協助學生將抽象的想法，轉化為具體的行動計畫。

鄭如珊表示，「點亮引導卡」未來將用於台大學習規劃辦公室的輔導會談中，讓學習規劃不再沉重，而像是抽塔羅牌、玩桌遊一般，有更多的互動和樂趣。學生也可向學校購買「點亮引導卡」自行操作。

目前雙主修台大校學士的學生蔡詠臻分享，「點亮引導卡」讓她跳脫當下的視角，審視自己真正要做的是哪些事。她實際體驗後，覺得思路有被打開，讓會談更有效果。

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台大教務長王泓仁表示，現在的大學生很幸福，學習資源比以前更為豐富，制度也更為彈性，例如雙主修、院學士、校學士、跨領域專長等。但太多的選擇，也難免會讓人有「選擇焦慮」，學習規劃辦公室的工作就是給予適當的引導，協助學生挑出需要的積木，進而拼出自己的知識體系。

台大出版中心主任張俊哲表示，學生如果還沒找到興趣和方向，也不必過於焦慮，因為「探索本身就是學習」，就像是為抵達台北書展地點，要盡可能找出一個最不塞車的路。但他也提醒，抵達目的地之後，才是真正的開始，仍要持續開發和耕耘。（編輯：陳政偉）1140208

台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，學生蔡詠臻（圖）分享，實際體驗後，覺得思路有被打開，讓會談更有效果。中央社記者陳至中攝 114年2月8日

台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，未來將用於學習規劃辦公室的輔導會談中，也開放學生自行購買。中央社記者陳至中攝 114年2月8日