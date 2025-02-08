加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林昀儒高承睿WTT大滿貫賽奪亞軍 創台灣男雙最佳成績
首頁 / 生活
台北國際書展
新聞專題
台北國際書展1/179
首頁 / 生活

選課有障礙 台大首創「點亮引導卡」助規劃學涯

2025/2/8 13:10（2/8 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，運用類似塔羅牌的方式，循序漸進幫助學生找到最適合自己的學涯發展方向。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，運用類似塔羅牌的方式，循序漸進幫助學生找到最適合自己的學涯發展方向。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）大學吹起跨領域風潮，學習彈性大增，但也讓部分學生出現選擇障礙。台灣大學首創「點亮引導卡」，運用類似塔羅牌的方式，循序漸進幫助學生找到最適合自己的學涯發展方向。

台大今天在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」。學習規劃辦公室執行長鄭如珊表示，這套卡牌是凝聚數千場會談經驗，加上多次測試後，才於今年2月正式誕生，透過6款功能卡，結合獨特的Light Up Map，協助學生將抽象的想法，轉化為具體的行動計畫。

鄭如珊表示，「點亮引導卡」未來將用於台大學習規劃辦公室的輔導會談中，讓學習規劃不再沉重，而像是抽塔羅牌、玩桌遊一般，有更多的互動和樂趣。學生也可向學校購買「點亮引導卡」自行操作。

目前雙主修台大校學士的學生蔡詠臻分享，「點亮引導卡」讓她跳脫當下的視角，審視自己真正要做的是哪些事。她實際體驗後，覺得思路有被打開，讓會談更有效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台大教務長王泓仁表示，現在的大學生很幸福，學習資源比以前更為豐富，制度也更為彈性，例如雙主修、院學士、校學士、跨領域專長等。但太多的選擇，也難免會讓人有「選擇焦慮」，學習規劃辦公室的工作就是給予適當的引導，協助學生挑出需要的積木，進而拼出自己的知識體系。

台大出版中心主任張俊哲表示，學生如果還沒找到興趣和方向，也不必過於焦慮，因為「探索本身就是學習」，就像是為抵達台北書展地點，要盡可能找出一個最不塞車的路。但他也提醒，抵達目的地之後，才是真正的開始，仍要持續開發和耕耘。（編輯：陳政偉）1140208

#王泓仁
#台北市
#台大
#台北國際書展
#桌遊
#台大校
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，學生蔡詠臻（圖）分享，實際體驗後，覺得思路有被打開，讓會談更有效果。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，學生蔡詠臻（圖）分享，實際體驗後，覺得思路有被打開，讓會談更有效果。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，未來將用於學習規劃辦公室的輔導會談中，也開放學生自行購買。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
台灣大學8日在台北國際書展正式發表自主研發的「點亮引導卡」，未來將用於學習規劃辦公室的輔導會談中，也開放學生自行購買。中央社記者陳至中攝 114年2月8日
王泓仁
想用AI幫寫申請入學備審資料 大學教授提點眉角
台北國際書展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
行動力挺台北國際書展 鄭麗君欲罷不能掃貨97本
18
更多編輯台推薦新聞：