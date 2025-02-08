台北書展倒數2天人流不減 國際版權交流熱絡

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）台北國際書展倒數第2天，寒流補班日人潮依舊滿滿，不只一般民眾、甚至有外國面孔穿梭其中觀察好書，國際圖書版權經紀人譚光磊也樂見書展逐步邁向國際版權交易平台模樣。

譚光磊今天與中央社記者分享，今年書展兩個主打英文書攤區，不約而同推出「台灣專區」，從「複眼人」、「鬼地方」、「房思琪的初戀樂園」到今年抱回美國國家圖書獎的「臺灣漫遊錄」英譯本，滿滿陳列，就像是多年來台灣文學外譯成果。

他坦言，相較日韓，台灣圖書外銷較具挑戰，得逐步累積市場。但當外譯本越來越多，等於累積了更龐大的資料庫，可供外國版權買家團參考。而這群專業國際版權人才更是台書外輸的重要一環。

譚光磊回憶，台灣較早有規模性邀請國際出版買家團計畫，可回溯至2012年，當時台北國際書展主辦方邀請專業買家參訪，然而由於各家出版社外語翻譯作品不多，也缺乏海外推銷經驗，成效有限。

2013年作家龍應台出任文化部長後，陸續推動版權研習營，不只邀請國際出版人商務參訪、買賣版權，更請他們開課傳授各國書市推銷秘訣，教台灣出版業者如何讓外國買家聽了馬上眼睛一亮，相關國際出版買家團計畫由文化部不間斷推動，到2019年交棒給文策院。。

「圖書版權交易除了要有書，更一定要有人。」譚光磊認為全球書展那麼多，吸引國際出版人願意來台灣的原因，就是因為超過10年、慢慢累積的人脈網絡、國際出版人間因緣際會在台灣相聚建立的「橫向情誼」。

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例如，今年專門從事日文童書的泰國出版人，就和譚光磊開心分享：「原來這麼多日本出版社來，那以後我來找她們就方便了。」韓國代理除了能與台灣出版社介紹韓文書，也可以和日本出版社談生意，同時和歐美編輯聊如何「韓書外推」。

譚光磊認為營造好的買家團關係，也像作國民外交，「當他們來過台灣、留下美好印象，就像把種子帶回各自國家扎根發芽。」他期待這個美麗的書展風景，能一屆屆累積影響力，把好書帶到全世界。（編輯：龍柏安）1140208

國際圖書版權經紀人譚光磊8日受訪分享，相較日韓，台灣圖書外輸較具挑戰，得逐步累積市場。但當外譯本越來越多，等於累積了更龐大的資料庫，可供外國版權買家團參考。圖為2025台北國際書展展示台灣文學作品，吸引民眾參觀。中央社記者翁睿坤攝 114年2月8日