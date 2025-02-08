從童話到情慾 義大利畫家馬托蒂視創作如冒險

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（中央社記者王寶兒台北8日電）操刀電影「愛神」設計過場動畫、屢次為威尼斯影展繪製主視覺，義大利國寶級畫家馬托蒂首度訪台，分享自己將每次創作都視為一場冒險，帶來新作「皮諾丘」與飽含情慾元素的「汝色」。

羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti）是畫家、插畫家也是漫畫家，早年他放棄建築學專業，自1970年代末期發表首部漫畫作品聞名至今，1984年創作的「火焰」（Fuochi）被視為重要作品，插畫廣泛見於紐約客、世界報等國際媒體，並參與如「愛神」、「怕黑怪談」、「頑童皮諾丘」等電影幕後製作。

馬托蒂今天在台北國際書展與大塊文化董事長郝明義對談，郝明義形容，馬托蒂是能將靈魂與世界形狀畫出來的人，很難具體傳達馬托蒂的厲害，作品能讓黯淡的角落一下就有了生命。

過去馬托蒂在台出版作品包含「漢賽爾與葛麗特」及「但丁神曲」，其中「但丁神曲」由3名繪者操刀，完成這本世上唯一以插畫詮釋「神曲」經典文學的巨作，馬托蒂負責繪製「煉獄篇」。他今天回憶，起初十分緊張，害怕無法畫出厲害的作品。

但在研究作品以後，馬托蒂認為，「神曲」描述的就是一群怪物的故事，便利用過去經常繪製怪物的經驗，一邊聽著「創世紀」的音樂一邊創作，為作品注入能量，而不管是什麼領域的創作，他都是以畫作與電影、圖像或音樂建立關係，「所以每次在創作時候，每本書都算是一個冒險。」

此次在台發表「皮諾丘」，馬托蒂笑說，他原本並不喜歡這個故事，覺得皮諾丘只會一直讓自己陷入危險，但再次讀完原著後，便發覺這是一本表達性非常高的讀物。而回顧他的創作生涯以來，他3度以圖像詮釋「皮諾丘」，每回都讓他擁有新的發現，對他而言，「皮諾丘」是極度開放的作品。

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另1本新書「汝色」是由他的畫作發想而來，呈現男女在房間、水中等不同空間裡的對望、相擁與交織，提及該書中文書名，郝明義表示，這些畫作完美地表現出「楞嚴經」中的「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫，常在纏縛。」，展現愛的本質。

馬托蒂表示，他希望透過作品呈現的並非是單純的情慾纏綿，也希望透過這些肢體和動作的語言，表達愛情最真摯且具有深度的一面。（編輯：李亨山）1140208