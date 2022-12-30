偵訊白色恐怖政治犯 安康接待室列新北市定古蹟

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（中央社記者高華謙新北28日電）荒廢已久的「安康接待室」是白色恐怖時期偵訊政治犯場所；有政治犯回憶，每天都遭酷刑毒打，還被打到吐血；在地方文史團體積極奔走下，新北市已指定安康接待室為市定古蹟。

國家人權博物館不義遺址資料庫網頁指出，法務部調查局安康接待室1974年1月設立，主要是1970、1980年代留置偵訊叛亂犯的單位，包括重大叛亂犯、美麗島事件政治犯、一清專案等案件偵訊都在此進行，且對外只有一個出入口，建物也僅1層高，相當低調隱密。

不義遺址資料庫網頁說，台灣眾多偵訊監獄中，就屬安康接待室最具國際知名度，因為它曾「接待」過許多重量級人士，如民進黨前主席黃信介、作家柏楊、知名廣播人崔小萍與高雄商人楊金海等。不過1987年解嚴後即改為倉庫，持續閒置至今。

不義遺址資料庫網頁指出，楊金海回憶，在安康接待室一天照4餐遭酷刑毒打，連續打57天，被打到吐血；還有政治犯說，到押房的走廊地板全是腳鐐與手銬，數量多到可能連2台拖車都載不完。

由於安康接待室極富歷史意義，地方文史團體「暗坑文化工作室」去年起積極奔走並提報為古蹟， 新北市政府文化局23日召開「新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會」，決議指定為市定古蹟，後續將由國家人權博物館修繕管理。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋說，經歷400多天倡議、投書、開會與會勘，總算盼來這一天，他肯定新北文化局邀集專家學者進行多次審議的努力，但也認為文化局面對國家性、意義明確歷史建築時，行政效率應更積極。

吳柏瑋表示，安康接待室內有非常多監聽與審訊儀器，不過目前出現屋頂漏水、吸音板破損等問題，希望在影響最小情況下修復後，能開放民眾以預約制方式參觀導覽，未來也可藉由輕軌與捷運串連安坑刑場、新店軍監、白色恐怖景美紀念園區等，成為大台北地區白色恐怖時代的大型人權廊道。（編輯：李錫璋）1111230