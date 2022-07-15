國家人權博物館3處不義遺址 線上一次看

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）讓民眾更加認識台灣「不義遺址」，國家人權博物館透過數位科技完成綠島紀念園區、景美紀念園區及安康接待室3處建模檔案，並完成360度環景網站建置，民眾將可透過電腦或智慧型手機觀看，更了解台灣人權史的發展。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，111年7月15日正是台灣解除戒嚴35年之日，同時也是國家人權博物館轄下白色恐怖綠島紀念園區開園20年、白色恐怖景美紀念園區開園15年。今年也是「安康接待室」交由國家人權博物館經管元年。透過科技力量，希望讓民眾更瞭解台灣白色恐怖歷史，認識曾經發生在不義遺址的故事。

國家人權博物館館長洪世芳表示，人權館未來工作會在「明白過去、理解現在、展望未來」的脈絡下，從跨館跨域連結、政治檔案開放、不義遺址重現、當代人權議題對話及國際交流等面向持續努力推動。

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洪世芳說，這次利用數位科技完成3處不義遺址360度環景，是國家人權博物館努力進行不義遺址重現的重要面向。配合環景網站上線，民眾得以利用數位資源走訪園區，實現人權館保存與活化不義遺址的願景，共同建構台灣威權時期的公共歷史記憶。

民眾可以透過國家人權博物館官方網站環景網站連結，網址分別為白色恐怖綠島紀念園區：https://reurl.cc/QL03G0，白色恐怖景美紀念園區：https://reurl.cc/n1k0R8以及前法務部調查局安康接待室：https://reurl.cc/g29m1p。（編輯：陳政偉）1110715