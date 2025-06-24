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業者欠逾900萬場站費 台北分署拍賣前遠航客機

2025/6/24 11:20（6/24 11:46 更新）
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遠東航空積欠鉅額勞健保、房屋稅等稅費，先前由威碩實業得標的飛機，因威碩實業積欠新台幣900萬元場站費用，法務部行政執行署台北分署已查封飛機於7月1日拍賣，底價為450萬元。（台北分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年6月24日
遠東航空積欠鉅額勞健保、房屋稅等稅費，先前由威碩實業得標的飛機，因威碩實業積欠新台幣900萬元場站費用，法務部行政執行署台北分署已查封飛機於7月1日拍賣，底價為450萬元。（台北分署提供）中央社記者謝幸恩傳真 114年6月24日
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）行政執行署台北分署今天表示，遠東航空積欠鉅額勞健保、房屋稅等稅費，先前由威碩實業得標的飛機，因威碩實業積欠900萬元場站費用，已查封飛機於7月1日拍賣，底價450萬元。

遠東航空公司於民國108年12月無預警停飛，董事長張綱維因涉犯刑法業務侵占、民用航空法等罪，一審台北地方法院判決合計15年。案件上訴二審台灣高等法院審理中。

此外，遠航當時積欠房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰及出境航空旅客機場服務費等，共計新台幣9600萬餘元。

法務部行政執行署台北分署表示，相關欠費經台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局（觀光署改制前）等機關移送執行，已查封編號B-28017的MD-82型飛機並拍賣，經多次流標，最終於110年間由威碩精密實業有限公司以450萬元得標。

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台北分署指出，威碩實業自112年起，積欠交通部民用航空局台北國際航空站的場站停留費及相關費用，累計金額已逾900萬元，因此再度查封此架飛機，預計於7月1日的聯合拍賣會再度公開拍賣，底價為450萬元。

另方面，台北分署表示，本次拍賣會除飛機外，另將拍賣土地14筆及建物2筆，均位於交通便利地段，具投資發展潛力，另有多種不同動產，提供民眾選購投資。（編輯：張銘坤）1140624

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