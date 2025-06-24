本土品牌夾擊 星巴克中國再傳出售

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（中央社記者李雅雯上海24日電）星巴克中國再傳出售消息。星巴克中國近期對潛在買家召開說明會，高瓴資本、信宸資本、凱雷投資等投資機構表達出興趣。

對於星巴克中國業務出售消息，據第一財經24日報導，星巴克中國表示，堅信中國市場蘊藏巨大成長機遇，公司正在評估把握未來成長機遇的最佳方式，將繼續專注於中國業務的重振成長，保持積極正向的發展趨勢。

據財聯社、財新網、21世紀經濟報導等媒體報導，星巴克中國近期召開中國區「反向管理層路演」，使先前多次傳出的求購訊息更加清晰。

據知情人士透露，高瓴資本近日參與這場說明會，表達對於收購星巴克中國業務的興趣，凱雷投資、信宸資本等多家投資機構也參與表態。

所謂「反向路演」是指邀請投資者到公司管理、生產現場參觀或做業績推介，這種「請進來」模式被稱為反向路演，有助於公司管理層與投資者雙向溝通，增進投資者信心。

對於名列星巴克中國潛在買家傳聞，高瓴資本表示不予置評，凱雷投資、信宸資本均未回應。

中國是星巴克全球第二大市場，2024年星巴克在中國實現淨收入30億美元（約新台幣900億元）、坐擁7685家門市。

近年受到瑞幸咖啡、庫迪咖啡、蜜雪冰城等中國本土品牌咖啡品牌、飲品崛起擴張與低價策略影響，星巴克中國成長動能逐漸趨緩。

消費商業觀察平台壹覽商業日前發布觀察報告表示，2025財年第1季，星巴克中國同店銷售額下降6%，這是星巴克中國同店銷售額連續第4季下滑。

2024年財年，星巴克中國客單價年減8%、訂單數量年減6%、營收年減1.4%；儘管2025財年第2季回溫，但客單價仍是下滑狀態，只是降幅收斂。

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瑞幸咖啡、庫迪咖啡等本土品牌憑藉靈活營運、具競爭力的價格和產品快速更迭等特點，對於星巴克中國構成衝擊。2024年瑞幸咖啡門市數占比達35.1%；星巴克中國門市以13.58%退為第二。

報告提到，星巴克中國近期做出一系列調整，包括在價格、產品創新速度、通路與營銷策略等部分試圖爭取留住消費者，其中更核心的關鍵動機，很可能是為出售中國業務部分股權「做高」估值努力。（編輯：周慧盈）1140624