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李正皓遭噴辣椒水 3共犯否認涉案警追藏鏡人

2025/6/24 10:51（6/24 10:57 更新）
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政治評論員李正皓日前遭人噴辣椒水，北市警方調閱監視器畫面，循線鎖定另有3人涉案，23日在新北市逮捕相關人（中）。（翻攝照片）
政治評論員李正皓日前遭人噴辣椒水，北市警方調閱監視器畫面，循線鎖定另有3人涉案，23日在新北市逮捕相關人（中）。（翻攝照片）
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）政治評論員李正皓近日遭人噴辣椒水，警方首波逮捕涉案21歲吳男，他供稱是因行車糾紛犯案；緊接著昨晚再逮3名男共犯，均否認參與犯案，已依相關事證依法移送士檢偵辦。

台北市警察局內湖分局今天召開破案記者會，偵查隊長闕育任表示，針對李正皓19日遭吳嫌攔車並持辣椒水噴灑傷害一案，迅速於20日拘提動手的吳嫌到案；經與市警局刑事警察大隊共組專案小組，擴大調閱監視器發現還有共犯參與。

專案小組以車追人，接續於昨天在新北市分別拘提34歲李姓男子、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子共3人到案。

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初步調查了解，3名男子和動手的吳男為朋友關係，3人都辯稱未參與犯案，案發當晚只是陪吳男去逛街、運動，說詞避重就輕。

全案詢後以涉組織犯罪防制條例、傷害及妨害自由等罪，將3嫌移送士林地檢署偵辦。警方後續將持續追查此案真正動機及原因，以及是否有幕後首腦以及天道盟是否涉入。（編輯：張雅淨）1140624

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