李正皓遭噴辣椒水 北市警再逮3犯嫌

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）政治評論員李正皓19日於北市內湖區遭人噴辣椒水，涉案吳姓男子供稱因行車糾紛犯案，經檢察官聲押獲法院請回；北市警方循監視器畫面以車追人，今天再逮3名犯嫌。

全案起於，李正皓19日晚間駕車載女友離開電視台時，在電視台車道口處突遭1名男子上前攔車，男子隨即持辣椒水朝李正皓臉部噴灑後逃逸。

警方獲報追查，20日逮捕涉案的21歲吳姓男子，他供稱因雙方行車糾紛才犯案。士林地檢署訊後向法院聲請羈押，法官諭知吳男限制住居後請回，命不得與共犯聯絡。

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為釐清犯案動機和有無他人涉入，警方連日持續追查。據了解，監視器畫面顯示，吳男案發前已在電視台附近守候，且附近有可疑汽車在旁監控、把風，循線鎖定另有3名男子涉案。

專案小組以車追人，今天到新北市執行搜索並逮捕涉案3男，傍晚帶回台北市警察局內湖分局，由於夜間停止偵訊，將於明天再製作筆錄，以釐清犯案動機和有無黑道涉入。內湖分局預計明早將對外召開記者會說明。（編輯：蕭博文）1140623