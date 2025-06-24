史丹佛學者率學術訪團拜會陳其邁 深談民主人權

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）美國史丹佛大學胡佛研究所教授戴雅門等人昨拜會高雄市長陳其邁，就台灣民主歷程、地緣政治及高雄產業轉型等議題對談。陳其邁盼民主國家建構強韌夥伴關係，維持區域和平發展。

美國史丹佛大學胡佛研究所教授戴雅門（Larry Diamond）與祁凱立（Kharis Templeman）昨天率領「史丹佛大學海外學習計畫」學生代表團拜會陳其邁，成員涵蓋政治、經濟、國際關係、工程與科學等領域的研究生與大學生。

高雄市政府行政暨國際處今天新聞稿表示，訪團與陳其邁針對台灣民主發展歷程、地緣政治及高雄產業轉型等議題展開深入對談。陳其邁並表示，期待民主國家間能建構強韌的夥伴關係，維持區域和平發展。

陳其邁致詞時介紹，高雄是南台灣最大城市，也是台灣民主運動的重要發源地，作為台灣民主進程轉捩點的美麗島事件就發生在高雄，因此高雄對民主、人權、自由的價值特別重視。

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陳其邁並指出，高雄近年積極轉型為高科技聚落，傳統鋼鐵、石化產業也與新創科技結合，同時打造淨零城市。而面對地緣政治變化挑戰，高雄也更積極推動與國際接軌、爭取投資，建立強韌的經濟生態系與夥伴關係。

戴雅門表示，唯有民主國家強化夥伴關係與整合，才能在全球局勢形成力量，持續維持區域穩定和平。會談中，訪團成員也就經濟產業、城市轉型、地緣政治、藝文產業等議題踴躍提問，陳其邁均逐一回應，盼透過對話，增進國際學生對台灣及高雄的城市發展、民主進程的理解。（編輯：李淑華）1140624