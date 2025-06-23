「造山者」獲好評 蕭副總統：闡述台灣逆境力量

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）「造山者－世紀的賭注」廣獲好評，副總統蕭美琴表示，此片闡述台灣在逆境中挺下來的力量與信念；另有評論指出，從沒想過一部關於台灣半導體的紀錄片，竟能讓人落淚。

電影公司今天以新聞稿表示，「造山者－世紀的賭注」由導演蕭菊貞耗時5年拍攝，記錄台灣半導體產業從無到有、從孤立無援到影響全世界的半世紀歷程。上映以來好評不斷，6月13日上映後，至今已累計近新台幣900萬元票房，上週六更創下單日票房新高。

電影公司表示，副總統蕭美琴觀影時特別感謝蕭菊貞記錄這段「改變台灣命運的歷史」，並發文力挺表示：「這部片更重要的是闡述了一種信念，一種支撐我們在逆境中挺下來的力量。」

蕭副總統並表示，「台灣的生存，同樣『只許成功，不許失敗』。相信未來只要每個人都在各自的專業領域中，秉持著造山精神，不懼困難並持續前行，台灣一定能在快速變化國際局勢中乘風破浪，屹立不搖。」

此外，電影公司表示，此片也引發國際媒體高度關注，陸續收到來自美國、法國、南韓等多國的專訪邀請。

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有評論指出，這部作品早已超越單純的科技題材，呈現出台灣如何在困境中背水一戰，從貧困與國際孤立中，發展出全球科技版圖的關鍵位置，從沒想過一部關於台灣半導體的紀錄片，竟然能讓人落淚，但這部片真的做到了。

電影公司表示，「造山者－世紀的賭注」不僅回顧台灣半導體產業的崛起，更將鏡頭拉回2025年當下，直面最新國際局勢，台灣也無可避免地站上地緣政治角力的最前線。這不僅是半世紀前的歷史，更是影響此刻、攸關每一個人未來的事。（編輯：吳素柔）1140623