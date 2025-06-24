雲林溪景觀工程 獲2025年全球卓越建設獎金獎

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（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）雲林溪上中下游段整體水環境與景觀改善工程，榮獲2025年全球卓越建設獎「公部門基礎建設與環境適意工程類」金獎，為台灣在水環境整治及都市景觀再造領域再添一座國際級榮耀。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，雲林溪景觀工程在「2025 FIABCI全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」中榮獲金獎。

縣府說，雲林溪為斗六市的重要水系，早年因都市開發而被加蓋，導致生態流失、水質惡化，城市景觀亦遭破壞。2015年地方舉辦都市建設願景票選活動，「雲林溪掀蓋工程」以壓倒性支持成為民眾最期待的願景之一，進而促使雲林縣政府啟動整治計畫。

此次獲獎的雲林溪景觀工程為整體整治的最終階段，縣府秉持「再造斗六生命之河」理念，從「親水共生」、「宜居城市」、「人文廊道」、「生態永續」四大面向出發，全面提升水環境品質與城市生活價值。

全長2.8公里的工程區段，整合景觀美質提升、生態廊道建置、水利防洪、安全設施、歷史文化再現及觀光遊憩強化，打造5.2公里的環狀步道，串聯15處生活節點。

此外，工程設置生態島、低矮堰體與多孔隙護岸，營造多樣化棲地，並導入透水鋪面、雨水回收系統及低維護植栽，強化氣候韌性。夜間景觀亦納入考量，設有LED燈光與護欄嵌燈，兼顧美觀與安全。

縣府強調，未來將持續推動雲林溪周邊空間活化，包括歷史老屋再利用、公園綠地優化等策略，擴大宜居水岸生活圈的範圍。

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世界不動產聯盟台灣分會網頁貼文表示，受全球建築界矚目的奧斯卡金像獎全球卓越建設獎，2025年頒獎典禮甫於6月12日在奈及利亞隆重閉幕，台灣以二金、三銀的優異成績，閃耀國際不動產建築界的舞台。

台灣金獎得主為雲林縣政府雲林溪景觀工程、桃園市中路三號社宅；銀獎為林業及自然保育署南投分署阿里山事業區林班保育治理工程、黃郁文建築師事務所金器工業廠辦新建工程及新北市捷運局安坑輕軌運輸系統計畫。（編輯：陳清芳）1140624