手機直連衛星夯 數發部開放申請衛星行動頻段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）近年衛星部署成本降低，衛星通訊再度成為焦點。數發部今天宣布，開放業者申請衛星行動通信頻率，其中應用包含手機直連衛星服務；數發部表示，業者是否申請，端看各家廠商評估，也許可透過提供高資費客戶端使用來做差異化服務。

數發部今天舉行「開放受理衛星行動通信頻率申請記者會」，包括數發部政務次長林宜敬與資源管理司司長曾文方出席。

數發部今天宣布完成電信事業申請衛星通信用無線電頻率核配有關事項等4項法規修正。曾文方表示，衛星通訊可強化通訊韌性，也是補足未來民眾行動通訊的重要一環，這次開放有3大亮點，包括新開放7組衛星行動通信（Mobile Satellite Service, MSS）頻段，衛星固定通信（Fixed Satellite Service, FSS）頻段擴增為12組，頻率使用期限自2年延長至5年。

曾文方說明，根據國際電信聯合會（International Telecommunication Union, ITU）衛星頻率使用歸類，分為固定通信與行動通信2種用途。固定通信頻段多用在定點通訊服務，如寬頻上網、海纜備援、船舶通訊與SNG車等；行動通信頻段則用在移動通訊服務，如衛星電話與搜救定位裝置等。

外界關注這次新增衛星行動通信頻段，手機直連衛星是否有望成真，曾文方回應，仍要看業者規劃評估，以iPhone跟衛星通訊公司Globalstar合作來看，提供前2年免費衛星SOS緊急服務，民眾也許會提高意願，國外有些方案是提供高資費用戶免費使用衛星通訊服務，對電信業者來說也可提升ARPU（每戶平均收入）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林宜敬指出，電信界競爭已非常激烈，衛星通訊可作為一種差異化服務，也可以讓用戶體會到爬山迷路時可用手機馬上發出求救訊號。

根據數發部前一波開放衛星固定通信資料，目前已有5案申請衛星固定通信頻段，包括隴華電子、愛爾康、台亞衛星各1案與中華電信2案，中華電信日前也宣布可提供OneWeb低軌衛星商用服務，目前數發部並未收到星鏈（Starlink）相關申請案。（編輯：潘羿菁）1140624