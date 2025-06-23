胡瓜分產傳聞 小禎搞笑說要拉弟弟胡釋安退休

（中央社記者洪素津台北23日電）綜藝天王胡瓜日前傳出6億房產全部分配給子女胡小禎跟胡釋安，今天3人一致表示消息看似詳細但不正確，胡小禎搞笑說，「既然爸爸房產都分好了，那我和弟弟都先退休了」。

胡瓜、胡小禎、胡釋安首度攜手實境節目「胡來旅行社」，今天3人出席首播記者會，3人一起經營旅行社業務，小禎虧胡瓜最愛亂改行程，「本來要去勘景，但在路上遇到鄉親跟我們介紹風箏節，社長胡瓜聽完覺得很有趣，就馬上改變行程，拉著大隊去拍攝風箏節。」胡適安則是處理旅行社的大小事務，還有爸爸胡瓜遇到的3C問題。

日前星二代「靠爸」議題延燒，小禎搞笑說，偶爾也希望爸爸可以幫我打通電話，胡瓜則表示，「在這個行業要靠自己努力，我從來也不會去干預，父女、父子合作有嘗試過就好，不用常合作」；小禎補充說：「我很少上他節目，有些要避嫌，當然也希望靠自己努力」，強調和爸爸胡瓜都是獨立個體；胡釋安則表示對演藝圈還是很有熱忱，之後還會有新計劃。

而胡瓜日前傳出6億房產全部分配給子女胡小禎跟胡釋安，小禎表示看到新聞很震驚，「看似詳細，但沒有一個是正確的」，胡瓜分享目前在等都更，倒是有想要買房投資，小禎笑說：「你就投資我們兩個就好了！爸爸繼續苦幹實幹，我跟胡釋安就先退休了」。

透過 Google News 追蹤中央社

經營旅行社的過程有笑有淚，但最珍貴的部分是胡瓜與兒女一起相處的時光，平常各忙各的3人，難得有機會可以一起工作、一起做菜、一起聊天，甚至是第一次一起逛超市。胡瓜聊到當年送小禎去瑞士念書時，自己哭得要死，而小禎也首次跟爸爸透露，她當時一轉身就哭了，只是怕爸媽看到會擔心，所以不敢讓他們發現。

胡瓜、胡小禎、胡釋安感謝節目可以讓他們規劃一場屬於自己、親子間的旅行，創造出專屬於3人的家庭記憶，讓3人關係更緊密。（編輯：李亨山）1140623