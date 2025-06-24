大億：第2季匯損難免 今年拚轉單和新訂單助攻

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）美國對等關稅90天暫緩期將屆，汽車燈具廠大億總經理莊智清表示，關稅變數下持續爭取由客戶支付，預期第2季可能產生匯損，第2季應是今年谷底，大億爭取部分轉單效應，此外北美和台灣市場有新訂單和新客戶，預期最快今年底到2027年陸續出貨。

談到關稅議題，莊智清今天接受記者訪問分析，關稅不可控、屬於美國政策，廠商目前就是「比體質」，誰的體質比較好，就有更多籌碼與選擇方向，大億爭取客戶端支付關稅費用，並持續保持好的體質，因應景氣變化。

至於新台幣匯率升值影響，莊智清表示，目前先由大億吸收，匯率變動與客戶較無關係，主要反映台灣經濟在國際市場表現，預期第2季可能產生匯損。

展望今年營運，莊智清評估，第2季應是全年谷底，今年持續有新訂單和新客戶，涵蓋北美和台灣市場，國內擴展二輪車種新應用外、四輪車款也有新方向，新二輪車燈應用預估今年底到明年逐步出貨；北美市場持續布局燃油車新應用，預估2026年下半年至2027年陸續出貨。

莊智清指出，受到關稅等變數影響，客戶拉貨狀況起伏較大，大億已調整檢視客戶訂單的流程，頻率縮短至每週，承辦人員甚至每天檢視發貨倉庫水位。由於市況變數多，莊智清透露，有國外燈具供應商經營困難，大億有機會受惠部分轉單效應。

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在產能布局，莊智清表示，大億短期尚未考量在海外擴廠。大億說明，公司在美國底特律地區設有發貨倉庫據點，產能維持現狀，目前大億平均稼動率約7成，台灣市場業績占比約7成，美國市場占比約3成。

在電動車布局，莊智清指出，在台灣市場持續與客戶合作，也擴展至新電動車平台。（編輯：楊凱翔）1140624