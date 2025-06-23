范克萊本鋼琴大賽金牌沈靖韜 音樂財經雙修

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）從神童到鋼琴家，來自香港的范‧克萊本國際鋼琴大賽金牌得主沈靖韜，9月將訪台。他在美國同時拿到音樂與經濟學位，視角多元，生活的一切都可能是音樂靈感的來源。

29歲的沈靖韜（Aristo Sham）表示，他很幸運，成長過程擁有多元的教育，以及有機會探索不同的領域，「而藝術的本質，就是藝術家面對外界刺激所產生的化學反應，音樂也不例外。」

沈靖韜目前在茱莉亞音樂院攻讀藝術家文憑，之前已經拿到新英格蘭音樂學院鋼琴碩士與哈佛大學經濟學士學位。

他表示，父母從未強求專注於單一領域，反而鼓勵多方探索、拓展視野，感受生活。沈靖韜將生活中發生的一切，加以並置、思索，藉此激發新的感受與靈感，「這樣的過程是我藝術養成中不可或缺的核心，也是音樂演出的源頭，我始終希望，這份特質能透過演奏傳遞給聽眾。」

沈靖韜在范‧克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）中，除了獲得10萬美元（約新台幣296萬元）獎金、獎盃之外，也有3年的音樂經紀安排，包括美國和國際音樂會巡演以及錄音專輯。

母親為鋼琴教師，沈靖韜3歲習琴，6歲作曲，10歲奪下德國埃特林根國際青少年鋼琴大賽冠軍，打破鋼琴家郎朗12歲拿下該獎項冠軍紀錄，也被譽為「鋼琴神童」。2年後，沈靖韜再度勇奪吉娜‧巴考爾國際青少年鋼琴大賽一等獎，展現音樂天賦。

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根據鵬博藝術發布的新聞資料，在奪得范‧克萊本鋼琴大賽金牌之前，沈靖韜已經開始演奏生涯，他也曾與賽門‧拉圖指揮的倫敦交響樂團、雷蒙‧列帕德指揮的英國室內樂團、洛桑室內樂團以及明尼蘇達管弦樂團等演出。

這次訪台，沈靖韜將於9月2日在台北國家音樂廳、9月3日在高雄衛武營音樂廳，重現大賽精采時刻，曲目包括拉威爾鬼魅絢麗的「夜之加斯巴」、拉赫曼尼諾夫情感澎湃的「音畫練習曲」以及改編自小提琴無伴奏組曲的兩首巴赫作品。（編輯：吳素柔）1140623