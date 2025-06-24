政院南服中心前執行長夫婦涉貪收押 抗告遭駁回

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）行政院南部服務中心前副執行長陳慧玲涉在澎湖縣議員任內與夫婿蔡燈財詐領助理費，澎湖地檢署聲押2人獲准。但2人不服裁定提出抗告，高雄高分院今天上午駁回抗告定讞。

澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠10日指揮廉政署南部地區調查組，偵辦陳慧玲在擔任澎湖縣議員期間，涉嫌利用人頭詐領助理費案，持澎湖地方法院核發搜索票前往住所搜索，並傳喚陳慧玲及夫婿蔡燈財等6人到案。

澎湖地檢署偵訊後，認被告陳慧玲與蔡燈財2人，涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，聲請羈押禁見；澎湖地院11日裁定羈押禁見，並應禁止接見、通信。

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不過，陳慧玲與其夫婿不服澎湖地院裁定提出抗告，案經二審台灣高等法院高雄分院審理，今天上午駁回抗告定讞。

民進黨籍陳慧玲曾選過馬公市民代表，擔任澎湖縣議會第18及19屆議員，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未出任，2023年起出任行政院南部服務中心副執行長，但目前已被解職。（編輯：李淑華）1140624