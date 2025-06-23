綠：罷免退件剔除非造假違法 藍邏輯死亡轉移焦點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北23日電）國民黨團質疑罷團二階連署涉及偽造文書，呼籲中選會依法告發。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，退件剔除不等於造假違法，國民黨是打烏賊戰，邏輯死亡、轉移焦點。

中選會公告25案罷免案成案，藍營質疑，根據審議結果，罷免二階段連署人與第一階段提議人有高度重複，嚴重懷疑罷團以先前資料抄錄騰寫涉及偽造文書，中選會應立即依法告發，否則就是瀆職，將對中選會提告。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、立委李坤城上午召開輿情回應記者會，表示全台灣等不到國民黨偽造民意的道歉，現在反而看到國民黨開始造謠生事打烏賊戰。

吳思瑤說，根據選罷法規定，同一罷免案的提議人不得為連署人，且提議及連署的人數應分別計算。很多公民參與連署後，擔心是否筆跡潦草或有資訊缺漏等情況，慎重起見才重複連署。退件剔除不等於造假違法，國民黨邏輯死亡、轉移焦點。

吳思瑤舉數據說明，24名國民黨立委罷免案依法剔除12萬6579份，占總連署95萬4131份的13.27%，這個部分是由各地方政府戶政事務所、選委會協力查對，反觀國民黨是作賊喊抓賊、違法批合法。

吳思瑤表示，關於合格連署部分，國民黨罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的偽造率分別是96%、94%，而公民罷免國民黨立委在一階、二階的合格率分別是95%、86%。至於死亡連署，國民黨罷免民進黨立委一階的份數為1923份，公民罷免國民黨立委一階、二階的份數為12份、64份。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，針對藍營質疑為何綠營、罷團早知罷免投票日在7月26日。陳培瑜說，國民黨自己不認真、不用功，還潑髒水造謠，希望國民黨好好檢討。

陳培瑜說明，罷團5月初送件，根據選罷法規定，送件後40天內有查對結果，大約在6月中旬出爐，再依選罷法第87條規定，公告結果出爐的20天至60天內舉行投票，推測的投票區間為7月2日到8月11日，再考量此區間的國考、漢光演習等因素，大約有3週的時間最有可能，7月26日就是可能的投票日。（編輯：萬淑彰）1140623