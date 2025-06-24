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犯嫌租帳號賣假貨 蝦皮：禁用戶出租身分證字號帳號

2025/6/24 11:50
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（中央社記者潘智義台北24日電）警方破獲不法集團涉嫌租用蝦皮賣場帳號販售中國仿冒品，查獲10嫌送辦。蝦皮購物今天表示，嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號，平台持續強化賣家身分驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。

警政署刑事局昨天舉行破案記者會指出，胡姓男子逃亡中國，涉嫌指揮友人在台租用蝦皮賣場帳號販售中國仿冒品，總營業額逾新台幣3億元。刑事局認此手法促使劣質商品傾銷台灣形成國安危機，查出290個帳戶遭利用，查獲10嫌送辦。

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蝦皮購物指出，如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號的交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身分資訊與銀行帳戶，完成驗證程序。

蝦皮購物提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，也須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。用戶切勿以身試法，避免觸法受害，也勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。（編輯：楊蘭軒）1140624

#蝦皮購物
#警政署
#刑事局
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