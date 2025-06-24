以伊停火 股匯強漲新台幣早盤勁揚逾2角站回29.5元

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）以伊接續停火，緩和市場對於中東緊張局勢的憂心，美股領漲之下，台灣股匯市今天同步歡慶，台股強漲逾400點，新台幣兌美元早盤也勁揚逾2角，收復昨日的貶值失土。

美國總統川普宣布，以色列與伊朗已完全同意，雙方將先後展開為期12小時的停火行動，接著這場維持12天的戰爭將被視為正式結束。

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儘管昨天受到中東戰火升溫的利空衝擊，台灣上演股匯雙殺，但川普稱以伊戰爭已落幕，金融市場正面表態，台灣股匯市展開強勁反彈。

台股早盤強漲逾400點，最高站上22200.61點；新台幣兌美元今天以29.7元開盤，升3.4分，隨後升勢擴大，最高觸及29.525元，大漲2.09角。（編輯：潘羿菁）1140624