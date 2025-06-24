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5月製造業測驗點續跌 台經院：3大不確定性正淡化

2025/6/24 12:38（6/24 13:18 更新）
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對等關稅帶來的不確定性，打擊廠商信心。台經院24日公布的製造業營業測驗點連續4個月下滑，且創2年半新低。（中央社檔案照片）
對等關稅帶來的不確定性，打擊廠商信心。台經院24日公布的製造業營業測驗點連續4個月下滑，且創2年半新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）對等關稅帶來的不確定性，打擊廠商信心。台經院今天公布的製造業營業測驗點連續4個月下滑，且創2年半新低。不過台經院景氣預測中心主任孫明德指出，關稅、匯率、中東戰事3大不確定性逐漸平息，接下來會有比較多好消息，下半年廠商應可喘口氣。

台經院今天公布3大產業營業氣候測驗點，5月製造業營業氣候測驗點為85.83點，月減4.74點，呈現連4跌，並寫下2022年12月以來新低；服務業測驗點為85.32點，微減0.35點，已經連續5個月下跌。

台經院說明，雖然人工智慧（AI）、高效能運算及雲端等產業需求穩健，不過晶圓代工與封測業因先前下游客戶提前拉貨，導致基期墊高，5月營收略為回落；此外，5月新台幣大幅升值，出口導向產業營收波動更加明顯，加上部分傳統產品需求持續疲弱，並受海外同業低價競爭壓力影響，使製造業者對當月景氣看法趨於保守。

展望未來，以伊衝突升溫引發對能源、航運與經濟穩定的憂慮，且各國與美國貿易談判進展不明，全球經濟不確定性仍大，5月調查顯示，製造業對未來半年景氣多持觀望態度。

儘管製造業因景氣前景充滿不確定性，導致看法保守，孫明德指出，最近局勢出現轉機，對等關稅方面，台美談判應該很快會有結果，匯率波動也不如先前劇烈，再加上以伊戰爭若真如美國總統川普所言，即將停火，關稅、匯率、中東戰爭3大變數都往正面方向發展，下半年廠商就可以喘一口氣。

台經院院長張建一也說，現在看來以伊有停戰跡象，國際油價暴跌，看來這波危機應該即將解除。

至於對等關稅發展，張建一認為，對等關稅90天豁免期將於7月9日屆滿，但各國談判或許不會這麼快有明確進展，川普可能會先把10%稅率往上調，迫使各國加快談判進度，否則要再繼續加碼。

張建一指出，相較於對等關稅，對台灣影響更大的應是半導體關稅，這部分要再持續關注事態發展。

對於今年經濟情勢，張建一直言，拉貨潮至少持續到6月，接下來要看全球經貿情勢，AI競賽有助於拉動台灣出口，今年出口動能可望延續，只是高科技、傳產表現落差還是很大。

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營建業方面，5月營業氣候測驗點為90.41點，微減0.1點，呈現連5跌，但下滑幅度收斂。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，下半年經濟情勢因關稅未定而存在不確定性，加上房市供給增加、兩岸關係與地緣衝突等變數，國內房市將呈現量縮價鬆動的格局，不論是住宅市場或是商用不動產，能見度都不高，房市偏冷且前景欠佳。（編輯：楊蘭軒）1140624

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