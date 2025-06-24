網傳Robotaxi走錯車道影片 美當局聯繫特斯拉

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）路透社報導，網路傳出電動車大廠特斯拉自動駕駛計程車（Robotaxi）走錯車道且另有無人駕駛汽車超速的影片後，美國國家公路交通安全管理局正向特斯拉尋求相關資訊。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，獲悉這些事件後，正與特斯拉（Tesla）聯繫以收集更多資訊。

NHTSA通常會在接獲「先進駕駛輔助系統」（ADAS）或自動駕駛系統出現可疑駕駛行為通報後，要求汽車製造商提供更多資訊。

特斯拉昨天在德州奧斯汀（Austin）啟動Robotaxi試營運服務，出動十多輛自動駕駛計程車，提供小範圍的付費叫車載客服務。特斯拉打算避開惡劣天氣和複雜路口，且不會搭載18歲以下的乘客。

NHTSA指出，依法「不會預先批准新技術或車輛系統，而是由製造商證明每輛車符合NHTSA嚴格的安全標準，且NHTSA會調查涉及潛在安全缺陷的事件」。

彭博（Bloomberg News）今天稍早報導NHTSA對特斯拉的詢問。路透社就此尋求置評，特斯拉未立即回應。

特斯拉今天告訴NHTSA，關於在德州部署Robotaxi的安全性問題相關回應屬於商業機密，不應公開。

NHTSA正檢視特斯拉回應Robotaxi在惡劣天氣下的安全性等諸多問題。

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NHTSA自去年10月以來一直在調查特斯拉車輛在能見度降低的情況下，使用「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving, FSD）軟體時發生的碰撞事故。

這項調查涵蓋約240萬輛搭載FSD技術的特斯拉車輛，先前有4起撞車通報，包括2023年一起致命車禍。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140624