泰國田徑賽黃士峰標槍奪金 自嘲老車要適應強度

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（中央社記者黎建忠台北23日電）台灣男子標槍好手黃士峰今天在泰國田徑公開賽決賽，靠著首次試擲的70公尺86成績，如願摘下金牌；他笑說：「現在就像一台老車，要讓我開過刀的腰部慢慢適應比賽強度。」

2025年泰國田徑公開賽，在世界田徑總會（WA）官網上，屬於B級賽事，比賽從22日到25日舉行。截至今天為止，台灣已有男子標槍黃士峰、男子鉛球陳宜助、女子撐竿跳任純瑩奪得3金，另外還有3銀、4銅。

現年33歲的黃士峰，和前亞洲記錄保持人鄭兆村並稱「台灣標槍雙雄」，不過黃士峰在2023年動了腰部手術，至今都還在恢復期，雖然今天摘金的成績讓他不滿意，但至少是走向對的方向。

黃士峰在接受中央社訪問時表示，自從動完腰部手術後，陸陸續續還是有一些不良反應，「現在就很像是一老車，當修好之後總要一點時間上油、磨合，畢竟我也不年輕了。」

這次的泰國田徑公開賽賽程變了又變，男子標槍原本表定今天直接決賽，沒想到昨天臨時增加了資格賽，讓黃士峰苦笑說：「現在好像沒辦法連續2天都出賽了。」

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黃士峰透露，這裡的槍跟平常訓練的不太一樣，手感有點落差，加上比賽時的時候天氣非常悶熱，雨要下不下，現場又吹起大逆風，就連帳棚都被吹飛，就知道風有多大了。

拿下這面金牌後，黃士峰今年重點還是在備戰10月全運會，之後再看看身體狀況如何，「如果有機會的話，我還是想要拚看看亞運達標（78公尺13）。」（編輯：李亨山）1140623