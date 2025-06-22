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泰國田徑公開賽 任純瑩首場國際賽女子撐竿跳摘金

2025/6/22 19:31
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣女子撐竿跳好手任純瑩今天是生涯首度參加國際賽，在泰國田徑公開賽決賽，以4公尺13的成績，打破個人最佳成績並且如願摘下金牌，讓她驚呼不可思議。

現年23歲的任純瑩，在2021年的青年盃田徑賽才首度越過4公尺大關，過去4年在教練劉衍松的幫助下，並進入國訓中心培訓，逐漸增加技術和速度。

任純瑩今天接受中央社記者訪問時表示，因為是人生第1場國際賽，所以非常緊張，根本沒想過可以破個人最佳甚至拿牌，「但後來我告訴自己，只要把練習時的動作做好做滿，其餘的就不要管了」。

任純瑩第2次試跳時撐過4公尺13，不但如願摘金，更打破自己原本最佳的4公尺10成績，她自認這3年的技術更純熟，速度也變快，讓她可以拿更重的竿子參賽。

談到接下來的計畫，任純瑩強調，今年還是會以10月的全運會為主，希望到時候再破一次個人最佳，然後可以達到4公尺20的亞運參賽標準。

帶隊教練蔡健銘表示，儘管今天天氣不理想，風大又悶熱，而且賽程還從明天臨時提前到今天，不過選手克服這些壓力和難關，展現出最佳的表現。

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另外，台灣男子鉛球好手陳宜助，也在決賽以17公尺32的成績摘金。

2025年泰國田徑公開賽，在世界田徑總會（WA）官網上，屬於B級賽事，比賽從6月22日到25日登場。（編輯：管中維）1140622

#金牌
#泰國
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