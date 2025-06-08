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台北田徑公開賽全身溼 林昱堂跳遠「沉重」奪冠

2025/6/8 17:28
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（中央社記者黎建忠台北8日電）男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天受到陣雨影響，在台北國際田徑公開賽，僅以第2次試跳的7公尺83奪冠。他妙喻地說：「全身都溼了，是一場身體很『沉重』的比賽。」

台北國際田徑公開賽今天進行最後1天賽事，以8公尺40成為全國男子跳遠紀錄保持人的林昱堂，在資格賽準備開始前，現場突然下起大雨，他的第1次試跳就是在雨中完成。

儘管第2次試跳時現場雨勢稍歇，但林昱堂早已全身溼透，不過仍以7公尺83的成績暫居第1；隨後林昱堂的第3、4試跳，都在踩板時越線，因此成績不算，最後2次試跳林昱堂直接選擇放棄。

林昱堂賽後接受媒體訪問時笑說：「下雨的影響真的蠻大，加上台北又很悶熱，衣服、鞋子全都溼了，整個身體都在很沉重狀態下比賽。」

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談到第3、4試跳都在踩板時越線，他指出，主要還是操場都溼了，和平常練習的狀態都不一樣，「所以我就是找一個起跳的感覺，希望接下來的比賽可以在前3跳就有超過8公尺的成績。」

林昱堂透露，6月14日就會前往日本鹿兒島進行移地訓練，「自己的技術應該沒有太大問題，就是加強速度的部分，希望自己在7月的德國世大運能有好表現。」（編輯：吳素柔）1140608

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