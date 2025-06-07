張博雅領軍4X100公尺接力台灣田徑賽奪銅 破31年全國紀錄

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（中央社記者陳容琛台北7日電）由鄭歆瑩、胡君微、劉立琳及張博雅組成的女子4X100公尺接力，今天在台灣田徑公開賽以44秒53拿下銅牌，並打破高懸31年全國紀錄，4人不約而同形容「從地獄爬到天堂」。

台灣女將鄭歆瑩、胡君微及劉立琳今天相繼在女子100公尺預賽「中箭落馬」、未能晉級決賽，加上「跨欄甜心」張博雅在100公尺跨欄決賽表現不如預期，無緣登上頒獎台，團隊士氣低落，不過為了緊接的女子4X100公尺接力，4人只能強打起精神，將不甘心情緒化為場上動力。

沒想到鄭歆瑩、胡君微、劉立琳及張博雅不僅成功克服失落的情緒，最後一棒張博雅衝線後以44秒53摘下銅牌，同時打破高玉娟、陳淑珍、徐佩菁及王惠珍於1994廣島亞運締造的44秒58全國紀錄，4人在賽後興奮怒吼，不約而同形容「從地獄爬到天堂」。

張博雅賽後接受媒體聯訪時表示，上週剛結束亞洲田徑錦標賽，這幾天都在調整，甚至與第3棒劉立琳只配合2天，因此很擔心沒辦法跟上節奏，「成績倒是其次，比較害怕過程沒有做好，所以很開心打破全國紀錄。」

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第2棒的胡君微則提到，隊友衝線時看到距離第1名印度隊沒有太遠，內心就萌生有可能打破全國的想法，「當下很興奮、感動，因為2年前我們幾乎原本人馬差點在台灣田徑公開賽破全國，這次真的做到了，感謝隊友很給力。」

另外，台灣好手吳政諺今天在男子400公尺以46秒31勇奪銅牌，並將台灣名將陳傑於2015年全國運動會締造的46秒35全國紀錄送進歷史，他自評身材沒有特別好，與國外選手有落差，進入大學後嘗試新的訓練方法，很開心收到好的效果，「讓大家看見台灣400公尺希望。」（編輯：龍柏安）1140607