加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

張博雅領軍4X100公尺接力台灣田徑賽奪銅 破31年全國紀錄

2025/6/7 22:30（6/7 22:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣田徑女將鄭歆瑩（左起）、胡君微、劉立琳及張博雅組隊出征2025台灣國際田徑公開賽女子4X100公尺接力，7日成功以44秒53摘銅，更打破高懸31年的全國紀錄。中央社記者陳容琛攝 114年6月7日
台灣田徑女將鄭歆瑩（左起）、胡君微、劉立琳及張博雅組隊出征2025台灣國際田徑公開賽女子4X100公尺接力，7日成功以44秒53摘銅，更打破高懸31年的全國紀錄。中央社記者陳容琛攝 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北7日電）由鄭歆瑩、胡君微、劉立琳及張博雅組成的女子4X100公尺接力，今天在台灣田徑公開賽以44秒53拿下銅牌，並打破高懸31年全國紀錄，4人不約而同形容「從地獄爬到天堂」。

台灣女將鄭歆瑩、胡君微及劉立琳今天相繼在女子100公尺預賽「中箭落馬」、未能晉級決賽，加上「跨欄甜心」張博雅在100公尺跨欄決賽表現不如預期，無緣登上頒獎台，團隊士氣低落，不過為了緊接的女子4X100公尺接力，4人只能強打起精神，將不甘心情緒化為場上動力。

沒想到鄭歆瑩、胡君微、劉立琳及張博雅不僅成功克服失落的情緒，最後一棒張博雅衝線後以44秒53摘下銅牌，同時打破高玉娟、陳淑珍、徐佩菁及王惠珍於1994廣島亞運締造的44秒58全國紀錄，4人在賽後興奮怒吼，不約而同形容「從地獄爬到天堂」。

張博雅賽後接受媒體聯訪時表示，上週剛結束亞洲田徑錦標賽，這幾天都在調整，甚至與第3棒劉立琳只配合2天，因此很擔心沒辦法跟上節奏，「成績倒是其次，比較害怕過程沒有做好，所以很開心打破全國紀錄。」

google news透過 Google News追蹤中央社

第2棒的胡君微則提到，隊友衝線時看到距離第1名印度隊沒有太遠，內心就萌生有可能打破全國的想法，「當下很興奮、感動，因為2年前我們幾乎原本人馬差點在台灣田徑公開賽破全國，這次真的做到了，感謝隊友很給力。」

另外，台灣好手吳政諺今天在男子400公尺以46秒31勇奪銅牌，並將台灣名將陳傑於2015年全國運動會締造的46秒35全國紀錄送進歷史，他自評身材沒有特別好，與國外選手有落差，進入大學後嘗試新的訓練方法，很開心收到好的效果，「讓大家看見台灣400公尺希望。」（編輯：龍柏安）1140607

#王惠珍
#銅牌
#張博雅
延伸閱讀
台灣田徑公開賽 江靜緣女子鉛球奪銀台灣田徑公開賽 世界名將來台盼刺激余雅倩創佳績田徑亞錦賽落幕 台灣1銀4銅新生代冒出頭
張博雅
亞錦賽晉級又達亞運標 跨欄女神張博雅不滿意成績田徑亞錦賽 林翊凱、張博雅攜手「跨」進決賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：