田徑亞錦賽落幕 台灣1銀4銅新生代冒出頭

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾31日電）2025年第26屆田徑亞洲錦標賽，台灣代表隊派出31名選手參賽，共拿下1銀4銅，在所有參賽國當中排名第14名；不過今年也看出台灣世代交替的跡象，奪牌選手年輕化。

台灣代表隊本屆亞錦賽雖未能摘金，但男子跳遠林昱堂鍍銀，女子鉛球江靜緣、女子鏈球余雅倩、男子400公尺跨欄林仲威、女子七項全能陳彩娟都獲得銅牌。

中華民國田徑協會秘書長王景成在接受中央社訪問時表示，雖然這次沒有金牌，但林昱堂是到最後一刻才以2公分被逆轉，而且獎牌數比上屆還多，顯見台灣田徑在亞洲還是有提升。

值得注意的，就是這次奪牌選手普遍年輕化，似乎嗅出世代交替的味道。

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拿下女子鉛球銅牌的江靜緣年僅18歲，還是高中生，獲得男子400公尺跨欄銅牌的林仲威也才21歲，陳彩娟24歲、林昱堂25歲，而女子鏈球的余雅倩也剛才滿26歲，看得見台灣田徑的未來。

接下來6月7、8日在台北田徑場舉行的台灣田徑國際公開賽，這些選手也都將繼續拚戰，也要為7月世界大學運動會努力。（編輯：張銘坤）1140531