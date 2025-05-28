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田徑亞錦賽 林翊凱、張博雅攜手「跨」進決賽

2025/5/28 11:08
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（中央社記者黎建忠韓國龜尾28日電）田徑亞洲錦標賽今天進行的男、女跨欄賽事，林翊凱在110公尺跨欄預賽，以13秒63闖進決賽；張博雅在100公尺跨欄以13秒17晉決賽。2人成績也達名古屋亞運參賽標準。

在韓國龜尾市舉行的田徑亞錦賽，今天登場的男子110公尺跨欄共分為3組，就讀國體大好手林翊凱排在第1組出發，最終以13秒63成績排在第3，順利闖進決賽；至於另一好手謝元愷，則以13秒85排在分組第4，無緣晉級。

根據中華民國田徑協會公告，從今年亞錦賽起，選手就可「直接達標」名古屋亞運參賽標準，而男子110公尺跨欄參賽標準是13秒65。

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「跨欄女神」張博雅今天同樣在預賽登場，排在第2組的她，以13秒17衝過終點，順利獲得分組第2晉級決賽，僅次於印尼奧利亞（Dina Aulia）的13秒11。

張博雅同樣輕鬆達到亞運參賽標準的13秒45；至於昨天拿到女子鏈球銅牌的余雅倩，成績64公尺25同樣達到亞運參賽標準的63公尺。（編輯：陳仁華）1140528

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