台灣田徑公開賽 江靜緣女子鉛球奪銀

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣「鉛球小可愛」江靜緣今天在台灣田徑公開賽的女子鉛球，以17公尺04摘下銀牌，她笑說與美國名將傑克森相談甚歡，還相約要到美國一起訓練。

父母是昔日舉重名將江明政、陳淑枝，來自運動世家的江靜緣從小遺傳雙親優異的運動基因，年僅18歲的她已經是台灣女子鉛球的全國紀錄保持人，日前更在亞洲田徑錦標賽勇奪銅牌，未來性備受外界期待。

這次在台灣田徑公開賽的女子鉛球賽場，江靜緣實現與世界錦標賽雙金得主的美國女將傑克森（Chase Jackson）同場較勁的夢想，雖然江靜緣第4擲繳出17公尺04，不過偶像傑克森6擲全部超過18公尺、展現世界級選手的水準，也讓江靜緣最後以銀牌作收。

結束田徑亞錦賽立刻備戰台灣田徑公開賽，江靜緣賽後接受媒體聯訪時表示，今天的心理狀態維持不錯，成績跟預期也沒有落差很多，雖然內心想要追求突破，可惜身體有點太過疲勞，但至少比賽完成度比亞錦賽好。

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難得有機會與傑克森同台，江靜緣笑說兩人幾乎無話不談，從訓練細節聊到台北天氣、傑克森刺青，甚至相約要到美國一起訓練，「一開始覺得她看起來很兇，結果其實人很好，在場上還會幫我加油，蠻像一個大姐姐的，而且還願意讓我跟著她訓練，我覺得很榮幸。」

目標在未來比賽盡量提高穩定度，江靜緣透露近期賽事比較密集，因此希望先休息一陣子，並備戰世界大學運動會、韓國投擲錦標賽，藉以提高積分前進世錦賽，近距離觀察更高等級的選手。（編輯：李亨山）1140607