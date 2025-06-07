加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
卓榮泰：支持中央總預算立委 所屬地方優先協助
首頁 / 運動

台灣田徑公開賽 江靜緣女子鉛球奪銀

2025/6/7 19:45（6/7 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台灣國際田徑公開賽7日起在台北田徑場登場，台灣18歲小將江靜緣（圖）代表桃園市出賽，在女子鉛球決賽擲出17公尺04，排名第2。中央社記者徐肇昌攝　114年6月7日
2025台灣國際田徑公開賽7日起在台北田徑場登場，台灣18歲小將江靜緣（圖）代表桃園市出賽，在女子鉛球決賽擲出17公尺04，排名第2。中央社記者徐肇昌攝　114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣「鉛球小可愛」江靜緣今天在台灣田徑公開賽的女子鉛球，以17公尺04摘下銀牌，她笑說與美國名將傑克森相談甚歡，還相約要到美國一起訓練。

父母是昔日舉重名將江明政、陳淑枝，來自運動世家的江靜緣從小遺傳雙親優異的運動基因，年僅18歲的她已經是台灣女子鉛球的全國紀錄保持人，日前更在亞洲田徑錦標賽勇奪銅牌，未來性備受外界期待。

這次在台灣田徑公開賽的女子鉛球賽場，江靜緣實現與世界錦標賽雙金得主的美國女將傑克森（Chase Jackson）同場較勁的夢想，雖然江靜緣第4擲繳出17公尺04，不過偶像傑克森6擲全部超過18公尺、展現世界級選手的水準，也讓江靜緣最後以銀牌作收。

結束田徑亞錦賽立刻備戰台灣田徑公開賽，江靜緣賽後接受媒體聯訪時表示，今天的心理狀態維持不錯，成績跟預期也沒有落差很多，雖然內心想要追求突破，可惜身體有點太過疲勞，但至少比賽完成度比亞錦賽好。

google news透過 Google News追蹤中央社

難得有機會與傑克森同台，江靜緣笑說兩人幾乎無話不談，從訓練細節聊到台北天氣、傑克森刺青，甚至相約要到美國一起訓練，「一開始覺得她看起來很兇，結果其實人很好，在場上還會幫我加油，蠻像一個大姐姐的，而且還願意讓我跟著她訓練，我覺得很榮幸。」

目標在未來比賽盡量提高穩定度，江靜緣透露近期賽事比較密集，因此希望先休息一陣子，並備戰世界大學運動會、韓國投擲錦標賽，藉以提高積分前進世錦賽，近距離觀察更高等級的選手。（編輯：李亨山）1140607

#銀牌
#銅牌
#亞錦賽
#江靜緣
#世界錦標賽
2025台灣國際田徑公開賽7日登場，美國女子鉛球名將傑克森（Chase Jackson）（左）與台灣18歲小將江靜緣（右）在女子鉛球決賽場邊互動交流。中央社記者徐肇昌攝 114年6月7日
2025台灣國際田徑公開賽7日登場，美國女子鉛球名將傑克森（Chase Jackson）（左）與台灣18歲小將江靜緣（右）在女子鉛球決賽場邊互動交流。中央社記者徐肇昌攝 114年6月7日
江靜緣
台灣田徑公開賽 江靜緣盼向世錦賽鉛球金牌學習田徑亞錦賽落幕 台灣1銀4銅新生代冒出頭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：