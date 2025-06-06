台灣田徑公開賽 世界名將來台盼刺激余雅倩創佳績

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（中央社記者黎建忠台北6日電）2025台灣國際田徑公開賽將於明後2天在台北田徑場登場，本屆超過670名選手參賽，其中女子鏈球世界紀錄保持人、波蘭名將烏羅達茲克3度來台，希望刺激台灣好手余雅倩再創佳績。

本屆台灣國際田徑公開賽共有日本、香港、泰國、澳洲等17個國家或地區派人參賽，將和台灣好手們互相較勁，其中已經取得明年名古屋亞運參賽資格的男子跳遠林昱堂、女子鏈球余雅倩、女子鉛球江靜緣更盼望突破自我佳績。

以82公尺98成為女子鏈球世界紀錄保持人的烏羅達茲克（Anita Wlodarczyk），今年再度來台。她今天在賽前記者會上，一開口就先用中文說：「大家好，我回來了。」

現年已經39歲的烏羅達茲克，手握3枚奧運金牌，更是首名在奧運田徑3連霸的女子選手，她今年賽季從5月初展開，參賽首站成績69公尺91。烏羅達茲克表示，「這是我今年的第3場比賽，很期待能在這個場地創佳績。」

以68公尺39成為台灣女子鏈球全國紀錄保持人的余雅倩，在剛結束的田徑亞錦賽獲得銅牌，她在受訪時提到，「在亞錦賽奪牌給我很大的信心，也很開心能再度跟這麼強的世界級對手同場較勁。」

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余雅倩強調，目前動作和技術上都持續調整，身體雖然有些疲憊，但不會影響表現，目標還是希望能盡快突破70公尺大關。

台灣男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂則表示，自己在世錦賽參賽資格邊緣，希望藉由這場銅標籤的C級賽事，能夠跳出好成績多爭取一些積分。（編輯：李錫璋）1140606