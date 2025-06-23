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獅隊拚再降封王魔術數字 24日郭俊麟先發對悍將

2025/6/23 19:30（6/23 19:44 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊24日與富邦悍將交手，派出本土投手郭俊麟先發。（中央社檔案照片）
中職統一7-ELEVEn獅隊24日與富邦悍將交手，派出本土投手郭俊麟先發。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一7-ELEVEn獅隊拚上半季冠軍，目前封王魔術數字停在4（M4），明天與富邦悍將交手，派出本土投手郭俊麟先發，悍將先發投手則是洋投魔力藍。

獅隊22日比賽不敵味全龍隊，上半季戰績排名第2的中信兄弟則擊敗富邦悍將，獅隊上半季封王魔術數字凍結，領先兄弟的勝場差縮小至1場，獅隊明天將作客新莊棒球場與富邦悍將交手，力拚再降魔術數字。

獅隊上半季最後5場例行賽先發投手有規劃，總教練林岳平昨天賽前受訪就表示，會是本土投手郭俊麟、林詔恩，加上3名洋投，明天由郭俊麟打頭陣。

郭俊麟近3場比賽都是後援出賽，前一場先發出賽為5月20日對味全龍隊，本季一軍出賽最長投球局數僅4局，目前5場出賽總計投11.1局失掉8分責失分，戰績1敗、防禦率6.35。

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悍將明天派出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，魔力藍前一場先發出賽對手就是獅隊，總計投6.2局失掉1分責失分，優質先發奪下勝投，本季與獅對戰防禦率2.96。

明天另外一地比賽在天母棒球場舉行，味全龍隊主場迎戰樂天桃猿，龍隊派出洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發，力拚個人本季第5勝，桃猿隊派出本土投手林子崴先發，也是林子崴繼2023年4月26日後，睽違2年多再於一軍出賽。（編輯：李亨山）1140623

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