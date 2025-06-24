美宣布以伊停火美股上揚 有利台股連動

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（中央社記者潘智義台北24日電）台股近日隨國際情勢起舞，美國總統川普今天宣布，以色列與伊朗已完全同意，雙方將先後展開為期12小時的停火行動，美股上揚，台股仍將聚焦以、伊後續發展。

由於伊朗對美軍駐卡達基地的報復行動被視為象徵性質，投資人預估此事不太可能引發更廣泛的經濟衝擊，美國股市主要指數今天應聲收高。道瓊工業指數勁揚374.96點或0.89%，收42581.78點；標準普爾指數上漲57.33點或0.96%，收6025.17點；那斯達克指數上揚183.57點或0.94%，收19630.98點；費城半導體指數揚升32.83點或0.63%，收5244.30點。

以色列、伊朗戰事擴大之際，原本聲稱不介入的美國轟炸伊朗疑似濃縮鈾地點，另一方面，伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗核設施，油價因此波動。台股23日終場下跌313.72點，失守22000點和月線，收在21732.02點。不過，美國在完成轟炸伊朗行動後已宣布以色列、伊朗將停火。

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產業及金融市場訊息方面，以伊衝突爆發，避險資金湧入金市，台銀日前指出，美國上週末空襲伊朗核設施，伊朗誓言報復，若中東情勢再升溫，金價有機會挑戰上週高點每盎司3451美元；同時，預期下半年在地緣風險、美元走弱等因素下，金價將延續多頭趨勢，可望維持於每盎司3100至3700美元間波動。

主計總處23日公布5月失業率為3.3%，月減0.02個百分點，呈現連2月下滑，經季節調整後失業率為3.34%，同樣下滑。（編輯：楊凱翔）1140624