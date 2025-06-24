高雄大樹和山光電違法施工未落實水保 經濟部將廢止許可

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（中央社記者曾智怡台北24日電）高雄大樹區和山太陽光電廠因違法施工遭罰，加上未落實水土保持計畫，遭撤水保工程許可。經濟部今天表示，水保是施工許可證的要件，將依法廢止施工許可，呼籲光電業者勿存僥倖心態。

經濟部官員補充，目前收到的水保廢止是針對2期水保計畫，因此施工許可證是配合部分廢止，另由於此案籌設許可已經失效，施工許可遭廢除後，也不能再次申請施工許可證。

高雄大樹區和山光電案引發爭議，高雄市長陳其邁今天表示，市府昨天已去函經濟部能源署，希望盡速撤銷它的籌設和施工許可；也希國土署能撤銷原來的土地編定。

經濟部能源署透過新聞稿表示，為建立光電友善環境，建構統一審查標準，加速審查速度，並防止業者投機行事，已跨部會建立資訊透明專區及與地方政府合作光電跨域廉政合作平台，透過跨部會合作解決通案性議題，解決光電業者申設疑義。

同時，針對違法光電業者即時給予當頭棒喝，警惕業者勿存僥倖心態，以維護在地居民生活品質。

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經濟部指出，為健全整體光電設置環境，使光電有序且順暢推動，已建構「太陽光電資訊透明專區」將資訊透明化，並邀集台灣高等檢察署、農業部及各部會次長、副首長層級密集召開「通案性」會議，針對申設程序遭遇的通案性議題研商解方，協助業者落實法遵。

經濟部表示，針對近日高雄大樹區和山太陽光電廠不當興設，業者違法在未核准區域進行光電施工部分，遭裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫，被廢除計畫案水保工程許可，能源署也將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧心態。（編輯：楊凱翔）1140624