彭啓明出席日本能源高峰會 強調台灣穩健邁向淨零

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）2025日本能源高峰會日前舉行，為展現台灣邁向2050淨零排放的決心與行動力，環境部長彭啓明出席對談，說明台灣最新的氣候政策、碳定價制度進展，強調台灣穩健邁向淨零。

環境部今天發布新聞稿指出，彭啓明18日應邀出席2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025），與國際能源總署（IEA）前執行總裁田中伸男對談，向來自各國的能源與氣候領袖，說明台灣最新的氣候政策、碳定價制度進展以及綠色轉型策略，並和各國專家說明台灣在亞洲區域氣候治理中的積極角色。

彭啓明表示，台灣最新的國家自定減量貢獻（NDC 3.0）設定2035年相較2005年減碳36%至40%，為亞洲地區僅次於日本的高標目標，核三廠2號機正式於5月17日除役，台灣在穩健能源轉型的同時，也維持供電穩定。

彭啓明強調，台灣與全球同步處於能源轉型之際，除對於新興能源保持開放討論但嚴謹評估態度外，面對既有能源設施也謹慎面對，總統賴清德520就職週年時就強調，未來核能政策將依據「2個必須」與「3項原則」審慎推動，並汲取國際經驗找出最適合台灣的減碳路徑。

在氣候政策工具方面，彭啓明分享，台灣已進入「碳有價」時代，後續將啟動碳交易試行，建構碳費與碳交易並行的雙軌碳定價制度，台灣也正全力發展太陽光電、離岸風電、地熱、氫能供應鏈、去碳燃氫、碳捕捉封存與再利用（CCUS）、科技儲能等淨零技術。

彭啓明說，每一種能源都有機會與挑戰，期盼透過與國際夥伴的經驗交流，加速推進綠能布局與去碳化進程。

透過 Google News 追蹤中央社

針對國際經貿變局，彭啓明表示，儘管全球面臨碳關稅與氣候政策波動挑戰，台灣的淨零承諾不變，策略將保持彈性調整，確保在變局中穩健前行。

環境部表示，這次論壇期間，彭啓明與環境部氣候署署長蔡玲儀積極與多國能源部門高層及氣候科技重要業者互動交流，拓展台灣國際合作，未來將持續推動碳定價機制、啟動台版CBAM（碳邊境調整機制）、協助企業提出自願減量計畫、推動碳盤查輔導，全面提升產業淨零競爭力。（編輯：張雅淨）1140621