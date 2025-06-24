媒體指鄭文燦貪污案證據遭檢偽造 桃檢：無不實

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（中央社記者葉臻桃園24日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案。鏡週刊今天報導，被列為起訴證據的會議錄音檔疑似被檢方偽造。桃檢聲明，過程符合程序無勘驗不實情形，是否適法將由法院判斷。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

鏡週刊報導，法院日前勘驗被檢方列為起訴關鍵證據的會議錄音檔，該場會議是由鄭文燦帶領官員與涉行賄的廖姓父子討論開發案，會中也未有共識要讓開發案過關，檢察官陳嘉義卻在起訴書中直指該場會議是鄭與廖氏父子三人密會，且配合業者先行開發，甚至在勘驗該錄音檔的逐字稿時，寫下「經勘驗無誤」，涉嫌偽造文書，有濫權起訴爭議。

對此，桃園地檢署今天發布聲明表示，起訴書記載該證據名稱為「105年12月13日被告鄭文燦與被告廖俊松等人，就本件土地變更開發案之私下會議，錄音之內容逐字稿」 ；待證事實為「被告廖俊松等人於105年12月13日與被告鄭文燦之會議，被告鄭文燦參與之重要過程如下…」。

桃檢表示，因該次會議並非正式機關會議，而是鄭文燦、廖俊松與其他人士私下商談本件土地變更開發事宜，錄音內容係在場人士當場錄音後留存之檔案，檢察官扣押後，由本署檢察事務官摘要製作成文字稿，經檢察官勘驗無誤，故檢察官於證據名稱記載如上，並非如報導所稱之「被告3人密會」。

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桃檢表示，且因待證事實是欲證明鄭文燦與廖俊松有就土地變更事宜進行討論，始就該次商談內容摘要記載，檢察官所為之勘驗均符合程序，並無勘驗不實之情形。

桃檢表示，檢察官偵辦本案均秉持客觀中立態度，遵守刑事訴訟程序，對於被告等人涉犯罪嫌所提出之證據務求詳實明確。因此，就偵查中檢察官之取證偵查作為是否適切，倘有相關意見，允宜於法院審判程序中具體主張，再由法院為適法之判斷。（編輯：李淑華）1140624