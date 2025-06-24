電金傳齊揚 台股盤中漲逾300點
2025/6/24 11:14（6/24 11:24 更新）
（中央社記者潘智義台北24日電）美國總統川普宣布以色列、伊朗將停火，帶動美股表現。台股今天電子、金融、傳產類股同步走揚，加權指數早盤上漲逾460點，觸及22200點，盤中漲勢收斂至約350點，收復月線約21823點以及半年線約21912點。
11時5分左右，加權指數為22131點，上漲399點，成交值新台幣2211.85億元。電子類股指數漲逾2%，金融股上揚近1%，傳產類股也有強勢表現。
權王台積電早盤漲30元至1050元，隨後漲勢稍見收斂，盤中上漲20元。
鴻海23日舉行閉門法說會釋出AI伺服器訂單達2027年、發展人形機器人等樂觀訊息，鴻海今天盤中達162元，漲6元；聯發科漲30元至1285元；聯電除息早盤貼息後翻紅。
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環團23日舉行記者會，質疑台塑企業以拖延工程手法，透過繳納低額罰鍰，變相展延工期，得以繼續用價格低廉的濁水溪原水來節省成本。對此，台塑企業發布新聞稿強調，麥寮海水淡化廠將於規劃期程今年9月底前開始營運，做為缺水時期補充用水。
台塑今天盤中股價上揚，南亞也走高，但漲幅都不及1%；台化漲逾2%；台塑化因油價波動，下跌近4%。（編輯：楊蘭軒）1140624
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