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傳鴻海休士頓廠擬部署人形機器人 生產輝達AI伺服器

2025/6/20 20:54（6/20 21:03 更新）
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輝達（NVIDIA）與鴻海集團在5月下旬COMPUTEX期間宣布人工智慧（AI）工廠合作計畫，期間輝達執行長黃仁勳（左），也親自現身鴻海董事長劉揚偉（右）主題演講。（中央社檔案照片）
輝達（NVIDIA）與鴻海集團在5月下旬COMPUTEX期間宣布人工智慧（AI）工廠合作計畫，期間輝達執行長黃仁勳（左），也親自現身鴻海董事長劉揚偉（右）主題演講。（中央社檔案照片）
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（中央社台北20日綜合外電報導）路透社引述2名知情人士報導，鴻海與美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）正在討論在鴻海位於美國德州休士頓的新工廠部署人形機器人，這座工廠將生產輝達的AI伺服器。

消息人士並表示，這將是輝達產品首度由人形機器人協助製造，也是鴻海首座將這種自動化設備投入產線的AI伺服器工廠。

報導指出，人形機器人可望為製造工作帶來重大轉變，若消息屬實，將為這種工具的應用立下里程碑。鴻海與輝達的這項部署行動預期在未來數月內完成。

鴻海正與輝達合作開發自有人形機器人，並已試驗過中國業者優必選生產的人形機器人。消息人士說，目前不清楚鴻海休士頓（Houston）工廠打算使用哪一型人形機器人、其外型及初步部署數量。

知情人士透露，鴻海與輝達目前目標是最晚明年首季讓人形機器人投產，屆時鴻海休士頓廠將開始生產輝達AI伺服器GB300。

雖然目前無法得知這些人形機器人究竟會做什麼工作，但據鴻海今年5月發表的展示，鴻海已持續訓練它們撿拾和放置物品、插入電纜及進行組裝。

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其中1名消息人士說，鴻海休士頓廠是適合部署人形機器人的理想地點，因為這是座全新工廠，比現有其他AI伺服器製造廠有更多空間來應用這項製造工具。

輝達與鴻海婉拒對路透社發表評論。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1140620

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