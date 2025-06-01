加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 產經

GB300與NVLink扮要角 輝達攜鴻海全球強攻AI工廠

2025/6/1 11:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣示轉型為AI基礎設施供應商，積極在全球打造AI工廠，其中，GB300伺服器和新運算網狀架構NVLink Fusion，是輝達布建AI工廠的關鍵技術，鴻海集團則扮演重要推手，要成為全球AI工廠主要輸出企業。

輝達執行長黃仁勳在5月台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布新一代GB300晶片為基礎的新一代伺服器，讓各界再度見證輝達於全球積極擴張AI伺服器影響力的企圖心。

5月中旬，輝達與沙烏地阿拉伯宣布合作，計畫在當地投資建造AI工廠，消息一出震撼市場，這代表輝達GB300 Grace Blackwell晶片為基礎的AI超級電腦，已在「錢景可期」的中東市場搶占灘頭堡。

輝達在5月底財報會議中透露，GB300晶片平台正逐步送樣給雲端服務供應商（CSP），預估第2季後開始量產出貨。外資法人評估，GB300伺服器機櫃解決方案預計第3季準備量產，第4季進入量產爬坡階段。

GB300伺服器大大加速輝達在全球打造AI工廠的火力，在這之前，輝達已透過GB200伺服器，在全球積極推動AI工廠建設。輝達指出，今年第2季正在建設將近100座以輝達平台為核心的AI工廠，較2024年同期相比成長1倍。

黃仁勳在5月底財報會議中強調，每個國家將AI視為下一次工業革命的關鍵，這項新產業為每個經濟體生產智慧、並提供必要基礎設施，除了台灣，瑞典、日本、韓國、印度、加拿大、法國、英國、德國、義大利、西班牙等，以及更多國家，都在建立國家級AI工廠。

黃仁勳在COMPUTEX指出，輝達正轉型為AI基礎設施提供者，未來AI基礎設施會像電力和網路系統，成為人類生活的基本要件，每個AI應用服務都需要AI基礎設施支撐，這也會大幅帶動AI工廠以及AI基礎設備的需求。

鴻海集團是輝達在全球布局AI工廠的關鍵推手，除了鴻海集團，包括廣達、和碩、緯穎、技嘉、華碩、英業達等系統代工台廠，也在COMPUTEX期間推出GB300 NVL72機櫃或是NVIDIA HGX B300 系列解決方案。

輝達在4月中旬宣布與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦。

此外在COMPUTEX期間，輝達也和鴻海旗下晶兆創新（Big Innovation Company）宣布合作Cloud AI工廠，在台灣打造AI工廠超級算力中心。上述兩個例子，展現輝達與鴻海合作打造AI工廠的「好交情」。

鴻海董事長劉揚偉在5月底股東會上指出，透過輝達的AI工廠架構與解決方案，鴻海因應每年全球主要客戶大廠超過800個新品導入（New Product Introduction，NPI）設計需求，在全球擴大半導體與電子製造，以及智慧電動車、工廠數位孿生、醫療保健與機器人應用發展。

劉揚偉分析，未來工廠模式會產生變化，先透過數位孿生虛擬平台打造AI工廠設計，為建造實體工廠打下基礎，做好實驗、蒐集數據和參數後落實運用，提升實體工廠AI自動化建廠速度和營運效率，鴻海集團近年來把AI工廠、數位孿生工廠、實體工廠結合，積極布局智慧製造整體方案。

劉揚偉指出，目前鴻海集團在全球伺服器市占率超過4成，預估今年在AI伺服器營收規模超過新台幣1兆元，鴻海可成為全球AI工廠主要輸出企業。

為了擴大並整合AI基礎設施的運算能力，黃仁勳在COMPUTEX期間也宣布輝達新一代運算網狀架構NVLink Fusion，讓其他夥伴可使用NVLink，將任何特殊應用晶片（ASIC）和中央處理器（CPU）架構，連結輝達的伺服器機架規模系統與網路平台，整合輝達的繪圖處理器（GPU）架構，打造半客製化的AI基礎設施。

google news透過 Google News追蹤中央社

投顧法人分析，輝達開放NVLink運算架構，除了擴大AI工廠運算能力外，也可擴大以輝達AI晶片技術為核心的多元生態系，並加快產業界加速AI基礎設施。

法人指出，包括谷歌（Google）、Meta、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等雲端服務供應商，積極布局ASIC晶片設計，加上聯發科、高通（Qualcomm）等晶片設計大廠，自主開發AI晶片，輝達開放NVLink Fusion，有擴大與這些CSP大廠和晶片設計廠合作交好的用意，藉此加速AI基礎設施生態系成形。（編輯：林淑媛）1140601

#日本
#加拿大
#台北國際電腦展
#黃仁勳
#劉揚偉
#輝達
#鴻海
#沙烏地阿拉伯
#高通
#瑞典
#聯發科
黃仁勳
輝達和戴爾聯手打造 美能源部2026年啟用超級電腦黃仁勳計劃2025年出售600萬股輝達 約值240億元
劉揚偉
劉揚偉：鴻海北美推電動車時程 留意關稅變數劉揚偉：鴻海全年營收可破7兆 推董事長總經理分治
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達和戴爾聯手打造 美能源部2026年啟用超級電腦
72
更多編輯台推薦新聞：