GB300與NVLink扮要角 輝達攜鴻海全球強攻AI工廠

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣示轉型為AI基礎設施供應商，積極在全球打造AI工廠，其中，GB300伺服器和新運算網狀架構NVLink Fusion，是輝達布建AI工廠的關鍵技術，鴻海集團則扮演重要推手，要成為全球AI工廠主要輸出企業。

輝達執行長黃仁勳在5月台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中，宣布新一代GB300晶片為基礎的新一代伺服器，讓各界再度見證輝達於全球積極擴張AI伺服器影響力的企圖心。

5月中旬，輝達與沙烏地阿拉伯宣布合作，計畫在當地投資建造AI工廠，消息一出震撼市場，這代表輝達GB300 Grace Blackwell晶片為基礎的AI超級電腦，已在「錢景可期」的中東市場搶占灘頭堡。

輝達在5月底財報會議中透露，GB300晶片平台正逐步送樣給雲端服務供應商（CSP），預估第2季後開始量產出貨。外資法人評估，GB300伺服器機櫃解決方案預計第3季準備量產，第4季進入量產爬坡階段。

GB300伺服器大大加速輝達在全球打造AI工廠的火力，在這之前，輝達已透過GB200伺服器，在全球積極推動AI工廠建設。輝達指出，今年第2季正在建設將近100座以輝達平台為核心的AI工廠，較2024年同期相比成長1倍。

黃仁勳在5月底財報會議中強調，每個國家將AI視為下一次工業革命的關鍵，這項新產業為每個經濟體生產智慧、並提供必要基礎設施，除了台灣，瑞典、日本、韓國、印度、加拿大、法國、英國、德國、義大利、西班牙等，以及更多國家，都在建立國家級AI工廠。

黃仁勳在COMPUTEX指出，輝達正轉型為AI基礎設施提供者，未來AI基礎設施會像電力和網路系統，成為人類生活的基本要件，每個AI應用服務都需要AI基礎設施支撐，這也會大幅帶動AI工廠以及AI基礎設備的需求。

鴻海集團是輝達在全球布局AI工廠的關鍵推手，除了鴻海集團，包括廣達、和碩、緯穎、技嘉、華碩、英業達等系統代工台廠，也在COMPUTEX期間推出GB300 NVL72機櫃或是NVIDIA HGX B300 系列解決方案。

輝達在4月中旬宣布與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦。

此外在COMPUTEX期間，輝達也和鴻海旗下晶兆創新（Big Innovation Company）宣布合作Cloud AI工廠，在台灣打造AI工廠超級算力中心。上述兩個例子，展現輝達與鴻海合作打造AI工廠的「好交情」。

鴻海董事長劉揚偉在5月底股東會上指出，透過輝達的AI工廠架構與解決方案，鴻海因應每年全球主要客戶大廠超過800個新品導入（New Product Introduction，NPI）設計需求，在全球擴大半導體與電子製造，以及智慧電動車、工廠數位孿生、醫療保健與機器人應用發展。

劉揚偉分析，未來工廠模式會產生變化，先透過數位孿生虛擬平台打造AI工廠設計，為建造實體工廠打下基礎，做好實驗、蒐集數據和參數後落實運用，提升實體工廠AI自動化建廠速度和營運效率，鴻海集團近年來把AI工廠、數位孿生工廠、實體工廠結合，積極布局智慧製造整體方案。

劉揚偉指出，目前鴻海集團在全球伺服器市占率超過4成，預估今年在AI伺服器營收規模超過新台幣1兆元，鴻海可成為全球AI工廠主要輸出企業。

為了擴大並整合AI基礎設施的運算能力，黃仁勳在COMPUTEX期間也宣布輝達新一代運算網狀架構NVLink Fusion，讓其他夥伴可使用NVLink，將任何特殊應用晶片（ASIC）和中央處理器（CPU）架構，連結輝達的伺服器機架規模系統與網路平台，整合輝達的繪圖處理器（GPU）架構，打造半客製化的AI基礎設施。

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投顧法人分析，輝達開放NVLink運算架構，除了擴大AI工廠運算能力外，也可擴大以輝達AI晶片技術為核心的多元生態系，並加快產業界加速AI基礎設施。

法人指出，包括谷歌（Google）、Meta、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等雲端服務供應商，積極布局ASIC晶片設計，加上聯發科、高通（Qualcomm）等晶片設計大廠，自主開發AI晶片，輝達開放NVLink Fusion，有擴大與這些CSP大廠和晶片設計廠合作交好的用意，藉此加速AI基礎設施生態系成形。（編輯：林淑媛）1140601