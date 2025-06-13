馬克宏喊先進晶片在法國製造 讚揚鴻海與法商合作案

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日矢言讓法國生產全球最先進晶片，力拚法國成為歐洲科技產業樞紐，他並讚揚鴻海科技集團與法國公司在半導體領域的合作案。

美國財經媒體CNBC報導，馬克宏發表談話之際，時值歐洲科技公司與歐洲各國，重新評估他們在重要技術和基礎設施領域對外國科技公司的依賴程度。

巴黎科技盛會VivaTech於11日隆重登場，馬克宏、人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與法國新創公司Mistral AI執行長門施（Arthur Mensch）同台座談，黃仁勳在座談中表示，輝達第1個圖形處理器（GPU）就是在法國製造，當時的生產商SGS Thomson Microelectronics，就是目前為人所知的意法半導體（STMicroelectronics）。他這番話尤其讓晶片製造成為熱議話題。

意法半導體目前並非半導體製造的領導者，該公司生產的多數晶片用於汽車等領域，這些產業不需用到最先進晶片。

儘管如此，馬克宏仍提出法國應具備2奈米至10奈米半導體生產能力的雄心壯志。他在這場盛會發表談話說：「如果我們想要鞏固我們的產業，我們現在就必須以適當的規模生產愈來愈多的晶片。」

若法國想生產這些尖端晶片，可能需要三星電子或台積電赴當地設廠。這兩家公司都已赴美設廠，台積電更允諾斥資數以十億計美元增設新廠房。

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馬克宏盛讚法國國防暨太空工業大廠泰雷斯（Thales SA）、連接器製造商Radiall及鴻海簽訂的三方合作備忘錄。這三家公司正探索在法國設立合資公司，投入半導體先進封裝測試（OSAT）。馬克宏說：「我想說服他們在法國進行製造。」

黃仁勳也在11日宣布一系列計畫，要在歐洲興建更多AI基礎設施。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140613