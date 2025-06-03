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鴻海砸近17億取得德州2廠使用權 擴AI伺服器產能

2025/6/3 22:00（6/3 22:26 更新）
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鴻海3日晚間代子公司公告取得美國德州2廠使用權，市場解讀因應人工智慧（AI）伺服器產能需求。圖為鴻海台灣新北市土城總部一隅。 中央社記者鍾榮峰攝 114年6月3日
鴻海3日晚間代子公司公告取得美國德州2廠使用權，市場解讀因應人工智慧（AI）伺服器產能需求。圖為鴻海台灣新北市土城總部一隅。 中央社記者鍾榮峰攝 114年6月3日
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海今天晚間代子公司Foxconn Assembly LLC.公告，取得美國德州休士頓2座廠房租賃使用權，合約租金總額約5655.38萬美元（約新台幣16.98億元），市場解讀鴻海此次投資持續在德州擴充人工智慧（AI）伺服器產線，服務北美客戶。

鴻海公告，子公司Foxconn Assembly LLC.與TDC Innerbelt NW 34 Partners, LLC.交易，取得位於德州休士頓2座廠房面積共計60.16萬平方英呎的租賃使用權，2座工廠的租賃期間分別是122個月和124個月。鴻海指出，取得使用目的為營運需求。

鴻海在2024年11月下旬也代子公司Foxconn Assembly LLC.公告投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。

根據年報，Foxconn Assembly LLC.位於美國德州休士頓。

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鴻海在5月中旬法人說明會中預估，今年資本支出規模將增加超過20%，其中6成到7成用於擴充產能，涵蓋印度、越南、美國、墨西哥等廠區。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）在4月中旬表示，輝達正在德州興建超級電腦工廠，並與鴻海、緯創合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，預計未來12到15個月進入量產。（編輯：林家嫻）1140603

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