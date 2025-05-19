鴻海攜手輝達在台打造AI工廠 助台積電推動研發

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）本週盛大登場，鴻海今天宣布，將攜手輝達（NVIDIA）在台灣打造最先進的人工智慧AI Factory超級算力中心。

鴻海下午透過新聞稿指出，這座超級算力中心將搭載NVIDIA Blackwell Ultra系統，包含GB300 NVL72機櫃級解決方案，配備NVIDIA NVLink、Quantum InfiniBand以及Spectrum-X乙太網路，成為鴻海3大戰略平台包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市發展的重要引擎。

鴻海指出，台積電研究人員將計劃使用這個系統推進研發。

輝達執行長黃仁勳表示，NVIDIA攜手鴻海打造AI Factory超級算力中心，將是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海合作，輝達正在建構全球轉型的基礎設施，深化台灣在AI經濟中的領導地位。

鴻海董事長劉揚偉強調，鴻海秉持分享、合作、共榮的理念，攜手全球指標客戶共同創造全方位智慧生活，期待透過這座AI Factory超級算力中心，驅動台灣產官學研共同邁向下一波科技創新。

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台積電董事長暨總裁魏哲家指出，在台積電，創新始終是一切行動的核心。透過運用先進的AI基礎設施，台積電賦予研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案。

鴻海指出，集團旗下子公司晶兆創新也將成為輝達在台灣第1家雲端合作夥伴（NCP），持續深化雙方合作。（編輯：張若瑤）1140519