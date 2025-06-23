麥寮海淡廠遭疑拖延工程省成本 台塑：9月底前營運

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）環團今天舉行記者會，質疑台塑企業以拖延工程手法，透過繳納低額罰鍰，變相展延工期，得以繼續用價格低廉的濁水溪原水來節省成本。對此，台塑企業今天發布新聞稿強調，麥寮海水淡化廠將於規劃期程今年9月底前開始營運，做為缺水時期補充用水。

台塑企業麥寮海水淡化廠新建工程，去年10月第3次申請展延，遭環境部拒絕，並罰款新台幣30萬元，要求必須在2025年9月底之前限期改善。

針對環團質疑，台塑企業今天發布新聞稿澄清說明，指台塑企業為補充枯水期供應六輕工業園區每日不足約34.55萬噸的自籌替代水源，並響應政府多元水源開發政策，因此以循環經濟概念取用電廠之溫排水為水源，規劃由台塑石化公司興建麥寮海水淡化廠。

台塑企業指出，由台塑化規劃興建的麥寮海水淡化廠，原預估經費為54億元，但興建期間遭遇新冠疫情、全球貨運塞港、以哈戰爭等不可抗力因素，迄今已投入超過68億元經費，興建期程延後並非公司所能掌握，且海淡廠延後完成沒有產生環境污染，不構成開立罰單處分的要件。

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台塑企業表示，海淡廠屬高用電、高排碳製程，生產1噸海淡水要用4.2度電，排碳量達每噸3.334 kgCO2，遠高於工業水排碳量每噸0.175 kgCO2，海淡水排碳量是工業水的19倍，依麥寮海淡廠環評要求最少年產1700萬噸，每年排碳量達5.7萬噸，除不利氣候環境外，也加重整體電力負荷。

台塑企業強調，近年國內並未發生缺水現象，因此海淡廠應該做為枯水期或缺水期間的補充用水。台塑企業將依規劃期程於今年9月30日前完成麥寮海水淡化廠的興建及試車工作，並開始營運。（編輯：張若瑤）1140623