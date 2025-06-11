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台塑砸210億海內外擴建拚轉型升級 將強攻半導體

2025/6/11 10:54
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）面對全球石化產能過剩、需求下滑，台塑拚轉型升級，鎖定半導體、綠能環保及醫療保健等3大發展趨勢。台塑董事長郭文筆今天在股東會中表示，台塑目前在海內外總共有7項擴建及去瓶頸工程進行中，總投資金額新台幣210億元，預計今年下半年起陸續完工運轉，可望為公司營運挹注新動能。

台塑7項進行中的擴建工程橫跨台、美、中，包括在台灣的PVC廠去瓶頸、仁武碳纖、原絲廠擴建、麥寮電子級氫氣廠新建，以及高雄洲際碼頭新建1座乙烯冷凍槽。另外在中國寧波新建1座乙烯冷凍槽。在美國德州新建1-己烯廠。相關投資計畫預計今年下半年會陸續完工運轉。

另外台塑積極參與半導體產業鏈，提供各項化學品及氣體。台塑的液碱已穩定供應半導體產業，作為廢水處理使用，將利用既有的原料與產品優勢，進一步評估開發電子級的化學品及氣體。

合資公司方面，台塑勝高在麥寮新建12吋矽晶圓廠，今年完工投產，可提高先進製程用銷售量，挹注公司轉投資收益。台塑大金電子級氫氟酸，目前在國內半導體市占率超過55%，因應先進製程需求持續成長，已規劃在大發廠擴建新產能。台塑德山的電子級異丙醇，廣泛使用在半導體的先進製程，目前正進行異丙醇使用後廢液回收工程，並規劃擴建新產能，以滿足半導體先進製程需求。

郭文筆表示，隨台灣半導體先進製程持續擴產，需求增加，台塑會全力配合擴建，掌握商機。

另方面，郭文筆表示，去全球化趨勢已成形，台塑將藉由台灣、中國和美國3地生產據點緊密合作，強化供應鏈韌性。其中台塑持股22.66%的台塑美國公司，隨美國總統川普推動美國製造，具有優勢；加上美國採用乙烷裂解，原料便宜，電價也低，未來營運看俏。

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郭文筆指出，台塑已有9項產品通過印度標準局（BIS）認證，未來將擴大印度、非洲、東南亞及南亞等具需求成長潛力市場銷售比重，掌握國際供應鏈重組衍生商機。

2024年，台塑主要產品外銷中國占比已經從前1年的33.9%降到27.7%；同時間東南亞市場銷售占比從17.8%提高到21.6%，南亞銷售占比也由18.3%提升至22.1%。（編輯：潘羿菁）1140611

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