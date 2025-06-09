南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）台塑四寶今天公布5月營收，全部呈現年、月雙減。不過南亞、台化分別因為急單需求，以及定檢結束等因素，預期6月營收將比5月增加，台塑則預估6月營收持平。

南亞今天表示，由於電子產品在高額對等關稅暫緩期間，下游積極備庫，消費性產品有急單需求，外加塑膠加工產品銷售穩定成長，樂觀預估6月營收較5月增加；第2季營收比起第1季及去年同期，可望呈現年月雙增，且第3季進入電子業傳統旺季，營收還會比第2季再成長。

台化表示，5月因麥寮ARO-1、SM-3、龍德PIA，及寧波PTA-6等大型廠定檢，且市場受匯率大幅升值影響，廠商購買意願低，合併營收創下COVID-19疫情以來低點。

不過台化強調，定檢已全部結束、恢復生產，6月產銷量會提高，加上PX（對二甲苯）、PTA（純對苯二甲酸）等主要產品市況偏緊，從5月開始價格有較大幅度上漲，且這個情況將延續到6月，有助台化6月營收較5月改善。

台塑表示，第2季雖為部分石化產品傳統需求旺季，但受美國關稅政策影響，客戶採購保守，加上OPEC+自5月至7月連續3個月增產，原油價格走勢疲軟，拖累原料乙、丙烯及石化產品市場行情，且新台幣兌美元匯率大幅升值，預期6月營收與5月持平。

由於第2季各產品平均售價低於第1季，台塑預估第2季營業額也將略低於第1季。

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台塑化分析國際油價走勢，5月31日OPEC+中的8個國家決定7月起每日擴大增產，但加拿大野火導致原油產量減少，抵銷OPEC+增產，加上市場傳言伊朗可能拒絕美國核協議提案，導致中東地緣政治風險增加。

台塑化預期第3季石油需求將比第2季增加約每日110萬桶，且目前全球原油及成品油庫存保持偏低，加上夏季可能發生美灣颶風、地緣政治或油田事故等供給中斷事件，將使油價保持穩健且下檔有支撐。（編輯：張均懋）1140609