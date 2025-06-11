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台塑：下半年營運有望優於上半年 惟關稅匯率難料

2025/6/11 10:33（6/11 11:06 更新）
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台塑去年繳出虧損成績，董事長郭文筆11日在股東會中表示，今年會努力拚獲利，下半年情況預估會比上半年好，但關稅和匯率難預料。中央社記者曾仁凱攝 114年6月11日
台塑去年繳出虧損成績，董事長郭文筆11日在股東會中表示，今年會努力拚獲利，下半年情況預估會比上半年好，但關稅和匯率難預料。中央社記者曾仁凱攝 114年6月11日
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）石化業景氣寒冬，台塑去年稅後淨損新台幣12.31億元，展望今年表現，台塑董事長郭文筆表示，下半年情況預估會比上半年好，會努力讓今年繳出盈餘成績，但關稅和匯率難預料。

台塑今天舉行股東會，郭文筆表示，台塑全體員工不斷應用AI及創新研發，力求轉型，且持續降低成本，但受到中國房地產低迷、內需不振，且石化同業持續擴建，造成產能過剩，削價競爭，台塑不敵大環境惡化衝擊，去年營運出現虧損。

台塑去年歸屬母公司淨損12.31億元、每股淨損0.19元，由盈轉虧，不過台塑決議發放現金股利，今天股東會通過配息0.5元。

展望今年，郭文筆表示，第1季液碱受惠中國新增氧化鋁產能400萬噸，需求增加，且同業歲修，平均價格比去年同期上漲32%，利差改善，台塑首季合併稅前利益1億元。不過第2季美國對等關稅政策，市場充滿不確定性，加上新台幣兌美元匯率大幅升值，及認列轉投資收益減少，預期第2季營收、獲利不如第1季。

至於下半年，郭文筆認為中國持續降準、降息，並提出刺激內需政策，加上第3季為石化產品傳統旺季，需求增加，且石油輸出國家組織增產，原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利台塑生產成本降低，不看淡下半年營運展望。

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面對媒體詢問今年是否能夠獲利，郭文筆表示「會努力」，如果排除匯率與關稅等不可控因素，台塑今年業績會比去年好。但由於關稅和匯率難以預料，因此不敢承諾。

台塑內部估算，新台幣兌美元每升值1%，影響毛利0.14個百分點。（編輯：潘羿菁）1140611

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