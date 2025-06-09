台塑四寶5月營收年月雙減 合計1060億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）受新台幣升值及國際油價下滑等因素影響，台塑四寶包括台塑、南亞、台化、台塑化今天公布5月營收全部呈現「年月雙減」，合計4大公司5月營收約新台幣1060.61億元，月減4.1%、年減22.4%。

台塑5月營收148.52億元，月減8.2%、年減14.6%，創下近4個月新低。

台塑表示，5月營收下滑，主因5月新台幣兌美元匯率升值6.98%，不利出口，加上OPEC+產油國決議5月至7月增產原油，且美國關稅政策仍有不確定性，原油及乙、丙烯價格走勢疲軟，影響石化產品行情，5月各產品平均價格都較4月下滑，幅度介於5%至11%。

南亞5月營收219.49億元，月減5.3%、年減3.4%，同樣創下4個月新低。

南亞表示，影響5月營收的關鍵因素為匯率，由於新台幣兌美元匯率急速升值，使台灣母公司營收直接受到影響，同時對於認列海外子公司的營業額也造成衝擊。若排除匯率差異，南亞5月營收月增0.1%、年增2.7%，維持成長。

台化5月營收237.21億元，月減5.2%、年減28.2%，創下2020年10月以來新低。

台化表示，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱，帶動原料及產品行情下跌，加上5月新台幣大幅升值，收入減少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台塑化5月營收455.39億元，月減1.5%、年減28.3%，創下2024年10月以來新低。

台塑化表示，5月營收下滑最主要原因在於國際油價下跌，5月杜拜原油每桶均價約63.7美元，較4月下跌4美元，比起去年同期大跌20.3美元，公司煉油事業的售價直接受到影響。（編輯：林家嫻）1140609