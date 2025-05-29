台塑化拚綠色轉型 目標SAF供應逐步放大到5萬噸

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台塑化董事長曹明今天表示，隨著台灣碳費上路，石化業面臨成本提高等挑戰，台塑化以綠色工廠、綠色能源及綠色創新等3大主軸，全力推動綠色轉型。包括近期建構台灣自產的永續航空燃油（SAF）供應鏈，今年供應量可達5500噸，未來希望逐步放大到5萬噸。

2025年台塑四寶股東會，今天由台塑化打頭陣，股東會現場，包括台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會，以及環境權保障基金會等環保團體，在場外舉行記者會，發布台塑石化氣候績效評估報告。

環團指出，台塑化的碳排放量位居全台工業之首，如果不儘速改善減碳績效，將大舉增加氣候轉型風險，影響公司獲利及股東權益。

曹明在股東會中表示，台灣碳費正式上路，企業面臨營運成本提高的問題，尤其石化產業勢必要因應調整方向。面對外界批評台塑化轉型像大象，曹明回應強調「公司一直默默在做」。

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曹明說，台塑化持續推動製程優化，提高能源使用效率，並積極推動能源轉型與低碳產品開發。近期，運用既有產線建構台灣自產SAF供應鏈，並與國內兩大航空公司簽署供油合約，正式展開策略性合作，預計今年供應量達5500噸。今年4月23日，華航與長榮航分別從高雄、松山出發的國際航班，首次採用台塑化自產的永續航空燃油，象徵在SAF實際應用上邁出關鍵一步。

曹明表示，SAF是採用廢油再製而成，光靠台灣原料不足，未來法規如果能開放國外廢油進口，台塑化可取得更多原料，目標SAF供應量能逐步放大到5萬噸，搶占全球低碳市場商機。（編輯：楊蘭軒）1140529