台塑化：柴油16日起漲3角 汽油不調整
2025/6/15 14:01
（中央社記者吳家豪台北15日電）中東地緣政治風險急遽升溫，促使本週國際油價上漲，考量匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑石化公司今天宣布將自16日凌晨1時起，調漲柴油批售價格每公升新台幣0.3元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升26.6元、95+無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.2元。
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台塑石化表示，受到美伊核協議談判陷入僵局，以及以色列對伊朗發動空襲等因素影響，中東地緣政治風險急遽升溫，促使本週國際油價上漲。
考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自6月16日凌晨1時開始，調漲柴油批售價格每公升0.3元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：楊凱翔）1140615
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